НЕ ДЕЛАЙ ТАК! Туриста не пустили в самолет и оштрафовали из-за шутки в аэропорту

Сотрудники группы специального вмешательства Пограничного залога Варшава-Океце получили информацию о пассажире, который в присутствии бортпроводников заявил, что у него в багаже есть динамит. Инцидент произошел в аэропорту Шопена.

48-летнему поляку сообщили, что к нему могут быть применены прямые меры принуждения, если он не выполнит указания, после чего его изолировали от других пассажиров. Затем его допросили и тщательно проверили багаж.

Мужчина извинился за свое поведение, в частности, за свои слова, что вызвало скорую реакцию со стороны офицеров. Он объяснил, что «неудачно пошутил». В результате на него был наложен штраф. Мужчину также сняли с паспортного контроля и не отправили на отдых в Марокко.