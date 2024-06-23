Бывшая жена Илона Маска вышла замуж

38-летняя британская актриса Талула Райли и 34-летний актер Томас Броди-Сангстер поженились на романтической церемонии в пятницу, 21 июня 2024 года. Об этом пишет The Sun.

На фото, полученных изданием, бывшая жена Илона Маска была в нежном белом платье, когда она держала за руку своего избранника. Жених был в королевско-синем смокинге, серых брюках в тонкую полоску и светлой рубашке.

Церемония состоялась в церкви Святого Георгия в Ансте, графство Хертфордшир, поскольку супруги - британцы.

Talulah Riley weds Love Actually's Thomas Brodie-Sangster in stunning ceremony https://t.co/i0yL9xNKvt — The Sun Showbiz (@TheSunShowbiz) June 22, 2024

Об отношениях звездной пары известно мало. Они держат свою личную жизнь подальше от внимания публики. А познакомились молодожены во время рабочих моментов, когда снимались в мини-сериале «Пистол».

Летом 2023 года в соцсетях Талула и Томас объявили о своей помолвке. На эту новость тогда даже отреагировал бывший муж актрисы Илон Маск, написав «Поздравляю».

Илон и Талула поженились в 2010 году, но через два года они расторгли брак. Впоследствии пара дала своему союзу еще один шанс в 2013 году, во второй раз поженившись. А через три года Маск и актриса снова решили разойтись.

Тогда основатель Tesla говорил: «Мы взяли перерыв на несколько месяцев, чтобы посмотреть, заставит ли разлука биться сердце быстрее, но, к сожалению, этого не произошло».