«Наркоманы, верните кроссовки!» Эстонский репер Генка отправил ворам суровое послание со сцены

Перевод: Елизавета Лынник

20 июня многие были шокированы сообщением Марис Кырвитс в социальных сетях о краже. В центре Таллинна произошла подлая кража: в офис Стен-Эрика Янсона, главного организатора фестиваля «Õllesummer», проникли воры, похитив тысячи фестивальных товаров, а также в офис Мариса и Генри Кырвитса, где были похищены сотни ценных вещей: редкая коллекционная обувь, ноутбук, стопка футболок группы A и так далее.

Уже через несколько часов Марис Кырвитс разместила в комментариях скриншоты украденной обуви, которую, по ее словам, воры забрали с собой и выставили на продажу в группе «Покупаю и продаю в Эстонии» на Facebook. «Пожалуйста, напишите, что хотите купить их», - попросила Кырвитс всех подписчиков.

«Кроссовки Генри появились! Кто знает этого больного человека, было бы хорошо дать ему знать, что нужно как-то вежливо решить вопрос, лучше быстро вернуть весь украденный товар!» - написал в социальных сетях ресторатор Стен-Эрик Янтсон.

Кырвитс отмечает в комментариях к посту Янтсона, что неизвестный мужчина уже удалил объявление о продаже обуви с Facebook. «Сотни людей написали ему», - сообщает Кырвитс и добавляет: «Тип думает, что они стоят 75 евро? Придурок...»

Участники праздника помогли донести послание рэпера. Фото: Скриншот из Instagram истории

Через несколько дней, 22 июня, Кырвитс выступил на вечеринке в честь Ивановой ночи на озере Пюхаярве, и негодующий рэпер обратился к публике со сцены с суровым посланием.

«Раз, два, три», - сказал Кырвитс на видео, опубликованном в Instagram, подавая знак зрителям. После этого толпа перед сценой хором прокричала: «Наркоманы, верните кроссовки!».

Последнее слово сказал и сам рэпер. Фото: Скриншот из Instagram истории

Затем Кырвитс показал себя и сказал по-английски: «Ну, что происходит, ублюдки!».