ВИДЕО Сила внутри: от криминала к кикбоксингу. Смотрите, как прошел закрытый показ документального фильма об эстонском бойце Максиме Воровском

Максим Воровский - яркий пример того, как спорт может изменить жизнь человека. В свои школьные годы он попал в криминальную среду, но благодаря открытию для себя кикбоксинга, он нашел новое направление и призвание.

Прошедшие тренировки в Нидерландах под руководством Рамона Деккера, а затем успешное продвижение к вершинам кикбоксинга, говорят сами за себя. Однако травма, полученная Максимом на родине, заставила его отказаться от участия в соревнованиях, а потеря Рамона Деккера стала тяжелым ударом. Но самое сложное оказалось впереди - Максиму предстояло бороться с депрессией и найти в себе силы двигаться дальше.