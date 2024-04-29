5MIINUST и Puuluup, которые будут представлять Эстонию в этом году на Евровидении, сегодня утром из Таллиннского аэропорта улетели в шведский Мальмё. Артистов пришли проводить родные, поклонники и журналисты. Смотрите галерею!
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстония проводила артистов на Евровидение: 5MIINUST и Puuluup утром улетели в Мальмё
С песней (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi («(об этих) наркотиках мы ничего, конечно, не знаем» - прим. ред.) артисты выйдут на сцену шведского Мальмё во втором полуфинале, который пройдет 9 мая.