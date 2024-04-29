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ГАЛЕРЕЯ Эстония проводила артистов на Евровидение: 5MIINUST и Puuluup утром улетели в Мальмё

Limon.ee Константин Седнев
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5MIINUST и Puuluup, которые будут представлять Эстонию в этом году на Евровидении, сегодня утром из Таллиннского аэропорта улетели в шведский Мальмё. Артистов пришли проводить родные, поклонники и журналисты. Смотрите галерею!

С песней (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi («(об этих) наркотиках мы ничего, конечно, не знаем» - прим. ред.) артисты выйдут на сцену шведского Мальмё во втором полуфинале, который пройдет 9 мая.

Перед посадкой в самолет Эстонская телерадиовещательная корпорация подарила артистам кожаные браслеты с текстом припева песни Евровидения «meid kuulda on täna».

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