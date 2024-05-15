ГОРОСКОП НА 15 МАЯ Львам стоит запастись терпением, а Скорпионы найдут ответы на многие важные вопросы

Со временем влияние позитивных тенденций несколько снижается. Возможны задержки в делах, не исключено нарушение каких-то старых договоренностей. Но неразрешимых проблем не возникнет. Со всем можно справиться, если не падать духом.

Овен

День складывается довольно удачно, но эмоциональный фон отличается напряженностью. Самые впечатлительные Овны не в ладу с собой, да и с окружающими с трудом находят общий язык, часто горячо спорят из-за пустяков. Но до серьезных конфликтов дело не доходит. Вы не слишком упрямитесь, идете на уступки, если понимаете, что они всем на благо. Возможны небольшие денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное; вскоре эти средства пригодятся вам для чего-то важного и полезного.

Телец

Начало дня может быть напряженным. Чаще обычного приходится иметь дело с людьми, которые не понимают вас, не одобряют ваши поступки. Вы стараетесь не принимать близко к сердцу критические замечания, но они порой очень огорчают. Хорошо, если рядом будет человек, который знает, как вас подбодрить, развеселить и вдохновить. Вторая половина дня будет совсем другой. Она порадует приятными сюрпризами, даст возможность взяться за дело, которое давно вас интересует. А еще именно в это время некоторые Тельцы получат награду за сложную и важную работу, проделанную раньше.

Близнецы