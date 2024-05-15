Постарайтесь провести утро максимально плодотворно. Именно в это время можно многое сделать, решить несколько сложных задач, разобраться в деле, к которому раньше и подступиться-то было страшновато. Появляется много хороших идей, люди охотно делятся ими, часто объединяются для реализации задуманного.
ГОРОСКОП НА 15 МАЯ ⟩ Львам стоит запастись терпением, а Скорпионы найдут ответы на многие важные вопросы
Со временем влияние позитивных тенденций несколько снижается. Возможны задержки в делах, не исключено нарушение каких-то старых договоренностей. Но неразрешимых проблем не возникнет. Со всем можно справиться, если не падать духом.
Овен
День складывается довольно удачно, но эмоциональный фон отличается напряженностью. Самые впечатлительные Овны не в ладу с собой, да и с окружающими с трудом находят общий язык, часто горячо спорят из-за пустяков. Но до серьезных конфликтов дело не доходит. Вы не слишком упрямитесь, идете на уступки, если понимаете, что они всем на благо. Возможны небольшие денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное; вскоре эти средства пригодятся вам для чего-то важного и полезного.
Телец
Начало дня может быть напряженным. Чаще обычного приходится иметь дело с людьми, которые не понимают вас, не одобряют ваши поступки. Вы стараетесь не принимать близко к сердцу критические замечания, но они порой очень огорчают. Хорошо, если рядом будет человек, который знает, как вас подбодрить, развеселить и вдохновить. Вторая половина дня будет совсем другой. Она порадует приятными сюрпризами, даст возможность взяться за дело, которое давно вас интересует. А еще именно в это время некоторые Тельцы получат награду за сложную и важную работу, проделанную раньше.
Близнецы
Начало дня будет благоприятным и легким. Это отличное время для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Тут речь может идти даже о самых сложных делах; вы быстро во всем разберетесь, составите план действий, который позволит вскоре достичь цели. Позже могут возникнуть кое-какие трудности. Вы с ними справитесь, но для этого придется приложить усилия. Не исключено, что нужно будет обратиться к за помощью. Давние знакомые охотно поддержат во всем, возьмут на себя решение каких-то проблем, дадут отличные советы. Часто общие дела помогают забыть о разногласиях, в последнее время омрачавших отношения с близкими.
Рак
Плодотворный день. Нет недостатка ни в хороших идеях, ни в энергии, необходимой для их реализации. Вы не боитесь отступить от традиций, легко решаетесь на смелые эксперименты; они часто оказываются удачными. Многие Раки познакомятся с людьми, с которыми вскоре начнут сотрудничать. Открываются новые возможности в профессиональной сфере, вы стараетесь не упустить ни одной из них. Ваша любознательность сегодня будет очень полезной. Благодаря ей узнаете то, что вскоре пригодится, научитесь чему-то полезному. Вероятны удачные совпадения, которые натолкнут вас на интересные мысли.
Лев
Стоит запастись терпением. Вряд ли сегодня быстро удастся достичь поставленных целей. Даже в привычных делах порой возникают досадные задержки. Не всегда гармонично складываются отношения с окружающими, но вам удается избежать ссор, сохранить мир. Вероятны хорошие новости; чаще всего они касаются работы или бизнеса. В конце дня возможны приятные события в семье. Домашние дела не кажутся утомительными или скучными, вы с удовольствием посвящаете им время. Удачными будут небольшие покупки, в том числе незапланированные.
Дева
День пройдет хорошо, если вы не станете сидеть сложа руки. Можно добиться успеха во многих делах, но для этого нужно проявлять инициативу и прикладывать усилия. Интуиция всегда подсказывает, как лучше действовать; прислушивайтесь к ней. Вторая половина дня обещает денежные поступления. Порой они оказываются куда больше, чем вы ожидали, и позволяют сделать какие-то незапланированные покупки. Вероятны приятные события в семье. Радует общение с близкими. Если вам понадобятся поддержка или хороший совет, вы обязательно их получите.
Весы
Насыщенным и плодотворным будет начало дня. Это отличное время для того, чтобы взяться за новые дела. Справиться с ними будет гораздо проще, чем вы предполагали. Охотно помогают старые и новые знакомые. Не исключена встреча, которая положит начало долгой дружбе или красивой романтической истории. Вторая половина дня проходит спокойнее. Она дает возможность отдохнуть и восстановить силы. Будет возможность завершить дела, которым уже отдано немало сил. Вы останетесь довольны достигнутым результатом.
Скорпион
Спокойный плодотворный день. Оно хорошо подходит для сложных дел: можно успешно завершить начатое раньше, получить достойный результат. Многим Скорпионам сегодня пригодятся знания, полученные раньше. Не упустите возможность восстановить давние деловые связи. Не исключено, что люди, с которыми вы прежде сотрудничали, снова предложат что-то интересное. Будет возможность решить какие-то проблемы, в последнее время беспокоившие и вас, и ваших близких. Благодаря вашей наблюдательности найдутся ответы на многие важные вопросы.
Стрелец
Вы сосредоточены на своих делах и задачах, требующих решения, и порой просто не замечаете окружающих. Из-за этого могут складываться напряженно отношения с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили. Старайтесь быть внимательнее к тем, кто вам дорог. В ваших силах не допустить разногласий, сгладить все острые углы. Во второй половине дня будет возможность решить вопросы, важные для вас и ваших близких. Часто именно у вас появляются отличные идеи, которые нравятся абсолютно всем. Можно строить смелые планы: их наверняка удастся осуществить.
Козерог
Вы наверняка добьетесь успехов, если будете действовать самостоятельно. Трудности могут возникать там, где вам нужны чьи-то помощь и поддержка, одобрение или совет. Окружающие не всегда понимают вас правильно, а некоторые к тому же ведут себя не слишком деликатно. Старайтесь избегать споров. Обсуждение важных вопросов лучше отложить до более благоприятного момента. Во второй половине дня стоит сосредоточиться на финансовых делах. Тут вы не витаете в облаках, правильно оцениваете все возможности и варианты. Вероятны выгодные сделки.
Водолей
Начало дня подходит для того, чтобы взяться за новые дела. Не бойтесь проявлять инициативу: ее наверняка поддержат люди, от которых многое зависит. Это подходящее время для общения с друзьями, давними знакомыми; не исключено, что они дадут отличные советы или предложат что-то интересное. Вторая половина дня обещает романтические сюрпризы, подходит для общения с любимым человеком. Также это благоприятное время для встреч с теми, на кого вы хотите произвести хорошее впечатление. Понравиться будет совсем нетрудно; просто будьте собой.
Рыбы
Благоприятный день. Он хорошо подходит для того, чтобы договориться с кем-то о сотрудничестве, объединить усилия. Предлагают помощь люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут принять дружеский или романтический характер. Вторая половина дня подходит для поездок и прогулок. Смена обстановки вдохновляет многих представителей знака. Многие Рыбы поймут, чему хотели бы научиться, и сделают первые шаги в выбранном настроении. Будет возможность пообщаться с людьми, по которым вы в последнее время скучали.