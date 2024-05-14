ФОТО Просто мистика: кот «предсказал» более 100 смертей в доме престарелых

В США кот по кличке Оскар, которого приютили в доме для престарелых, дал своим новым хозяевам больше, чем они ожидали после того, как стал «указывать», кто из постояльцев вскоре умрет. Животному удалось «предсказать» более 100 смертей. Об Оскаре начали говорить на популярном форуме Reddit.

«Кота Оскара приютил Центр сестринского ухода и реабилитации Steere House в Провиденсе, Род-Айленд, США. Его взяли в качестве терапевтического кота, но люди, работающие там, поняли, что он не проводит много времени ни с кем из постояльцев и держится в основном сам по себе. Но однажды он проявил большой интерес к одному жильцу и продемонстрировал большую привязанность к нему. Вскоре этот жилец умер через несколько дней. Работники поняли, что Оскар проводит время с некоторыми жильцами только тогда, когда он каким-то образом чувствует, что они находятся на последних минутах жизни», - гласит текст статьи одной из местных газет.