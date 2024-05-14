Домашнее животное проводило с людьми время, когда чувствовало, что они находятся на последних минутах жизни. В обычные дни кот по кличке Оскар ни к кому не подходил, пишет ФОКУС.
ФОТО ⟩ Просто мистика: кот «предсказал» более 100 смертей в доме престарелых
В США кот по кличке Оскар, которого приютили в доме для престарелых, дал своим новым хозяевам больше, чем они ожидали после того, как стал «указывать», кто из постояльцев вскоре умрет. Животному удалось «предсказать» более 100 смертей. Об Оскаре начали говорить на популярном форуме Reddit.
This is Oscar, a cat that was adopted by an old folks home that correctly predicted the deaths of over 100 residents by spending time with them when he sensed they were in their last moments (more details in comments)
byu/Jjokes11 ininterestingasfuck
Анонимный пользователь с ником Jjokes11 отметил, что кот проводил с людьми время, когда чувствовал, что они находятся на последних минутах жизни.
«Кота Оскара приютил Центр сестринского ухода и реабилитации Steere House в Провиденсе, Род-Айленд, США. Его взяли в качестве терапевтического кота, но люди, работающие там, поняли, что он не проводит много времени ни с кем из постояльцев и держится в основном сам по себе. Но однажды он проявил большой интерес к одному жильцу и продемонстрировал большую привязанность к нему. Вскоре этот жилец умер через несколько дней. Работники поняли, что Оскар проводит время с некоторыми жильцами только тогда, когда он каким-то образом чувствует, что они находятся на последних минутах жизни», - гласит текст статьи одной из местных газет.
Однажды работники пытались заставить животное провести время с пожилым человеком, который, по их мнению, должен был скоро умереть, но Оскар провел время с внешне здоровым мужчиной. Он умер через несколько дней.
В статье отмечает, что за свою жизнь кот правильно предсказал смерть более 100 человек и утешил их в последние минуты жизни. Он умер 22 февраля 2022 года в возрасте 17 лет.
Подобная история вызвала ажиотаж среди пользователей форума. Они поспешили поделиться своими историями:
- «Это случилось, когда я работал помощником в доме престарелых, много лет назад. Одной из моих постоялиц было 100 лет, и ее время подходило к концу. Кот нашего дома, Луи, стал проводить время в комнате женщины. Ее дочь взбесилась и потребовала убрать животное, ведь ей показалось, что его присутствие означает, что ее мама умирает. К сожалению, кот оказался прав»;
- «Да, это биохимия (скорее всего). Я пришел сюда, чтобы сказать вот что. Даже собаки могут знать, когда у человека рак. Их организм начинает выделять различные гормоны/ферменты, которые животные могут обнаружить»;
- «Я могу придумать гораздо худший способ уйти из жизни, чем прижаться к ласковой кошке».