Сыну Рианны и ASAP Rocky RZA (Ризу Ателластону Майерсу) в понедельник, 14 мая исполнилось 2 года. В честь праздника, супруги решили очаровать поклонников милыми семейными кадрами. Фото рэпер опубликовал на своей странице Instagram, пишет НОВИНИLIVE.
ФОТО ⟩ Счастливые моменты: Рианна очаровала семейными кадрами в день рождения сына
Рианна показала своих малышей на семейных кадрах Рианна и ASAP Rocky нежно обнимают своих двух сыновей, старшего RZA и младшего Риотта.
Певица держала младшего сына На коленях, пока ее любимый играл с RZA. На другой фотографии репер играл со своим малышом и игриво держал RZA вверх ногами.
«Самого счастливого второго дня рождения моему первенцу Риззи», - поздравил малыша рэпер.
Первенец Рианны и ASAP Rocky Риззи родился 13 мая 2023 года в Лос-Анджелесе. По разным слухам, первую часть имени мальчику дали в честь лидера группы Wu-Tang Clan (американская хардкор-рэп группа, основанная в 1992 году) и ее продюсера RZA.
Напомним, что Рианна в дерзком образе снялась для обложки глянца и рассказала об отношениях с мужем и воспитании сыновей. Рианна стала героиней обложки нового номера журнала Interview, на которой предстала в образе монахини, и дала интервью своему бывшему стилисту Мелу Оттенбергу. Певица рассказала о воспитании детей, отношениях с A$AP Rocky и планах пластической операции.