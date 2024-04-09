Рианна стала героиней обложки нового номера журнала Interview, на которой предстала в образе монахини, и дала интервью своему бывшему стилисту Мелу Оттенбергу. Певица рассказала о воспитании детей, отношениях с A$AP Rocky и планах пластической операции, пишет Spletnik.
ФОТО ⟩ Рианна в дерзком образе снялась для обложки глянца и рассказала об отношениях с мужем и воспитании сыновей
Для весеннего выпуска глянца певица позировала фэшн-фотографу Наде Ли Коэн, которая известна своим сотрудничеством с Miu Miu, A$AP Rocky и Ким Кардашьян. Для съёмки звезда примерила образы Dior, Bottega Veneta, Loewe, Loro Piana и Savage x Fenty.
Певица, которая является для многих иконой стиля, призналась, что далеко не всегда заранее продумывает свои образы для выхода в свет. В первую очередь она заботится о комфорте и называет себя ленивой мамой в плане выбора одежды.
«Я трачу много времени на то, чтобы одеть детей, а потом думаю: какой наряд будет самым удобным, чтобы носить его рядом с ними? Что не будет вызывать дискомфорта и не помешает мне их держать?».
В семье Рианны и A$AP Rocky заботой о собственном внешнем виде больше подвержен рэпер, который мотивирует свою возлюбленную всегда выглядеть хорошо.
«Рядом с этим мужчиной я чувствую себя бездельницей. Я чувствую, что, чёрт возьми, выгляжу как его ассистентка. Я сажусь в самолет. Мы должны быть в трениках. А он хочет быть в полном костюме Bottega Veneta. И я такая: зачем ты так со мной?».
Певица призналась, что носит подгузники своего младшего сына в люксовой мини-сумке Saint Laurent, и отметила, что рэпер из тех отцов, кто не брезгует сменить их ребёнку в любой момент.
«Рокки никогда не уклонялся от этого. Он надевает рубашку на нос и справляется с вонючим подгузником. Это даже забавно».
Рианна вспомнила о начале отношений с A$AP Rocky, которые завязались в конце 2019 года, и рассказала, почему они не начали встречаться раньше, так как слухи об их романе ходили ещё с 2012 года.
«Мы видели моду одинаковой. Мы видели креатив одинаково. Мы часто оказывались в одних и тех же кругах. А потом, когда мы выросли, мы стали постоянно поддерживать творчество друг друга. Я носила его вещи, он появлялся на моих презентациях».
36-летняя звезда отметила, что они с рэпером знакомы очень давно и видели друг друга в разные моменты жизни и в отношениях с другими людьми. И только постепенно они поняли, что готовы быть вместе.
«Мы знали, на что мы способны и какие неприятности можем принести в жизнь друг друга. Поэтому мы начали встречаться с большой осторожностью. Я просто позволила случиться всему, что должно было произойти. Просто - это цветок. Он либо умрёт, либо расцветёт. Но я позволю ему решить это самому».
«Я позволила Богу вести меня и просто отпустила. Потому что в предыдущих отношениях я старалась, старалась и старалась изо всех сил, а ты всё равно чувствуешь, что этого недостаточно. Поэтому, когда кто-то видит тебя полностью, верит в тебя и считает, что ты достойна быть матерью его детей, это прекрасное чувство. Я чувствовала то же самое по отношению к нему. Я знала, что он будет отличным отцом».
Певица не скрывает, что на отношения их пары положительно повлияло время пандемии. Именно тогда они смогли сблизиться и понять, что готовы к созданию семьи. «Если бы не ковид, нам потребовалось бы гораздо больше времени, чтобы почувствовать себя комфортно друг с другом, чтобы понять, что мы готовы».
В мае 2022 года певица родила сына, которого назвали RZA Athelston Mayers (Риза), а спустя год на свет появился второй ребёнок пары Риот Роуз. Рианна отмечает, что в будущем готова снова стать мамой. «Я не знаю, чего хочет Бог, но я бы хотела больше двух (детей). Я бы попыталась родить девочку. Но, конечно, если это будет ещё один мальчик, то это будет ещё один мальчик».
Несмотря на то что после рождения двоих детей звезда находится в отличной форме, она задумывается об операции по подтяжке груди. «Я хочу, чтобы мои сиськи были прижаты к плечам, прямо там, где они были раньше. Я не хочу импланты. Я просто хочу подтяжку».
На вопрос о страхах Рианна ответила, что после появления детей её больше всего заботит их благополучие, а также у неё «аллергия» на предательства. «Никто не предупреждает, что, заведя детей, ты будешь волноваться каждую секунду своей жизни. Верно? И страшны предательства, потому что разочарование – одна из тех эмоций, с которыми я плохо справляюсь. Мне кажется, что у меня просто аллергия на это дерьмо».
Певица не скрывает, что на отношения их пары положительно повлияло время пандемии. Именно тогда они смогли сблизиться и понять, что готовы к созданию семьи. «Если бы не ковид, нам потребовалось бы гораздо больше времени, чтобы почувствовать себя комфортно друг с другом, чтобы понять, что мы готовы»".