ФОТО ⟩ Рианна в дерзком образе снялась для обложки глянца и рассказала об отношениях с мужем и воспитании сыновей

«Рокки никогда не уклонялся от этого. Он надевает рубашку на нос и справляется с вонючим подгузником. Это даже забавно».

Рианна вспомнила о начале отношений с A$AP Rocky, которые завязались в конце 2019 года, и рассказала, почему они не начали встречаться раньше, так как слухи об их романе ходили ещё с 2012 года.

«Мы видели моду одинаковой. Мы видели креатив одинаково. Мы часто оказывались в одних и тех же кругах. А потом, когда мы выросли, мы стали постоянно поддерживать творчество друг друга. Я носила его вещи, он появлялся на моих презентациях».

36-летняя звезда отметила, что они с рэпером знакомы очень давно и видели друг друга в разные моменты жизни и в отношениях с другими людьми. И только постепенно они поняли, что готовы быть вместе.

«Мы знали, на что мы способны и какие неприятности можем принести в жизнь друг друга. Поэтому мы начали встречаться с большой осторожностью. Я просто позволила случиться всему, что должно было произойти. Просто - это цветок. Он либо умрёт, либо расцветёт. Но я позволю ему решить это самому».