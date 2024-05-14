ВИДЕО Пэрис Хилтон показала новые кадры с детьми: подписчики заявили, что она «подвергает их опасности»

В ролике дети Пэрис Хилтон - полугодовалая дочь Лондон и годовалый сын Феникс - сидят в детских креслах в новом автомобиле. Звезда сделала подпись о том, что они едут на бранч в честь Дня матери. Но поклонники стали писать не только восторженные комментарии, но и обеспокоенные.

Оказалось, что, согласно калифорнийским законам, дети до двух лет должны быть пристёгнуты в автокреслах лицом назад, если вес детей не достиг 18 килограммов, а рост составляет меньше метра: «Пожалуйста, наймите кого-нибудь для установки автокресел», «Безумно небезопасно. Это просто дико», «Безопаснее всего перевозить детей лицом против хода движения, пока им не исполнится четыре года», «Они должны быть лицом назад». Многие просили обратиться к специалистам, которые помогут пристегнуть детей правильно, а кто-то даже предложил свою помощь. Правда, были и те, кто писал, что хорошо, что хотя бы кресла есть.

Отметим, дети у Пэрис Хилтон появились благодаря суррогатному материнству. Старший ребёнок, мальчик Феникс, родился в январе 2023 года, а в ноябре того же года на свет появилась девочка Лондон. Сама Пэрис Хилтон говорит, что они полностью изменили ее отношение к жизни, но при этом её часто критикуют ее стиль материнства в сети - пользователи считают, что она уделяет им недостаточно времени, предпочитая просто фотографироваться с ними, чтобы показывать в соцсетях.

Стоит отметить, что такие слухи были подогреты признанием Пэрис Хилтон: она заявила, что ни разу не меняла своему сыну памперсы. Не так давно она разместила совместные фото с детьми в рекламных постах в своих соцсетях, чем породила волну негодования: подписчики писали, что дети - это не аксессуар.