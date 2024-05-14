Странный тест - начальник использует метод «соль и перец» во время собеседования, чтобы оценить кандидата

Нам всем на собеседованиях когда-то задавали бессмысленные «случайные» вопросы. Некоторые работодатели, чтобы проверить кандидата на ту или иную должность, начинают устраивать различные тесты на характер.

Подобной историей поделилась экс-работница крупной компании на британском форуме Reddit. Ее босс любил назначать собеседование на обеденное время, чтобы протестировать характер человека тестом на «соль и перец». Суть проверки была в следующем:

«Он принимал решение на основе одной вещи - попробовал ли человек, с которым он проводил собеседование, еду перед тем, как потянуться за солью, перцем, острым соусом и т.д., или нет».

Утверждалось, что если кандидат на должность не пробовал блюда перед тем, как что-то в него добавлять - его собеседование можно считать провальным. Босс никогда не говорил «да» человеку такого мышления.

И хотя бывшие сотрудники компании не были на 100% уверены в том, почему их бывший босс уделял столько внимания тесту на «соль и перец», они высказали предположение, что таким образом проверялись аналитические способности кандидатов. То есть, когда человек что-то решает, не оценив сначала ситуацию, по мнению их экс-босса, было плохим качеством.

Более того, похоже, к подобным тестированиям прибегает немалая часть руководителей. Ladbible пишет, что бывший босс австралийской компании Trent Innes тоже использовал похожий метод - тест на «чашки». Он утверждал, что таким образом узнавал обо всем, что ему нужно было знать о человеке во время собеседования. В частности, он предлагал напиток перед началом собеседования и в конце подмечал, отнесет ли кандидат пустую чашку обратно на кухню.

Таким образом он проверял отношение человека к другим, утверждая:

«Вы можете развивать свои навыки, вы можете приобретать знания и опыт, но на самом деле все сводится к вашему отношению».