Детищу принца Гарри и Меган Маркл Archewell Foundation запрещено собирать или тратить деньги после того, как организация будет признана правонарушителем из-за неуплаты взносов и непредоставления отчетов, сообщает Daily Mail со ссылкой на Калифорнийский Реестр благотворительных организаций и организаций по сбору средств. Последний включил фонд герцогов Сассекских в список просроченных за непредоставление необходимых годовых финансовых отчетов. Об этом пишет Фокус.
Объявлен банкротом: принца Гарри и Меган Маркл постигла новая неудача
Основанный с большой помпой в 2020 году Archewell Foundation в январе 2024 года объявлен банкротом. Причиной стало то, что, начиная с февраля 2023 года, организация не подавала ежегодные отчеты о сборе за продление регистрации.
3 мая этого года представители фонда получили уведомление о правонарушении и предупреждение о штрафах за просрочку платежа, а также угрозу приостановки или отзыва его зарегистрированного статуса от генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты.
«Организация, указанная в списке как правонарушитель, не имеет хорошей репутации, и ей запрещено заниматься деятельностью, для которой требуется регистрация, включая сбор или выплату благотворительных средств. На организацию также могут быть наложены штрафы, а ее регистрация может быть приостановлена или аннулирована Регистром», - говорится в документе.
На фоне проблем у фонда принц Гарри и Меган Маркл во время своего трехдневного визита в Нигерию уже успели объявить о расширении партнерства между Фондом GEANCO в Абудже и Archewell Foundation.
Согласно налоговым декларациям CharityWatch, раскрытым Archewell в декабре 2023 года, пожертвования некоммерческой организации в 2022 году сократились на 11 миллионов долларов по сравнению с предыдущим годом. В 2022 благотворительная организация получила чуть более двух миллионов долларов благотворительных пожертвований по сравнению с 3 миллионами в 2021 году.
И хотя в 2021 Archewell сообщила о выручке в размере более девяти миллионов долларов, отчеты за декабрь 2023 года показали, что к 2022 году компания зафиксировала убыток в размере более 674 тысяч из-за затрат в размере 2,67 миллиона долларов.
В том же месяце выяснилось, что исполнительный директор Archewell, директор по связям с общественностью Сассексов в Великобритании Джеймс Холт, получил зарплату в размере 277 405 долларов, включая бонус в 20 тысяч долларов в 2022 году. Это на 280 процентов больше, чем его зарплата в менее 60 тысяч в 2021 году - в первый год существования организации.
В свое время Гарри и Меган утверждали, что фонд, названный в честь их сына Арчи, создан, чтобы «творить добро». Они заявили, что их «три основных направления деятельности» - «построить лучший мир в Интернете, восстановить доверие к информации и, прежде всего, поднять уровень жизни сообществ».
Но, по данным CharityWatch, основанной как Американский институт филантропии в 1992 году и единственной независимой организацией по надзору за благотворительностью в США, у Archewell «неадекватное управление и прозрачность». В январе ими были запрошены у фонда последняя форма IRS 990 и проверенная финансовая отчетность, но этот запрос остался без ответа, и надзорный орган не смог его оценить.