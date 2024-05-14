Объявлен банкротом: принца Гарри и Меган Маркл постигла новая неудача

Основанный с большой помпой в 2020 году Archewell Foundation в январе 2024 года объявлен банкротом. Причиной стало то, что, начиная с февраля 2023 года, организация не подавала ежегодные отчеты о сборе за продление регистрации.

3 мая этого года представители фонда получили уведомление о правонарушении и предупреждение о штрафах за просрочку платежа, а также угрозу приостановки или отзыва его зарегистрированного статуса от генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты.

«Организация, указанная в списке как правонарушитель, не имеет хорошей репутации, и ей запрещено заниматься деятельностью, для которой требуется регистрация, включая сбор или выплату благотворительных средств. На организацию также могут быть наложены штрафы, а ее регистрация может быть приостановлена или аннулирована Регистром», - говорится в документе.

На фоне проблем у фонда принц Гарри и Меган Маркл во время своего трехдневного визита в Нигерию уже успели объявить о расширении партнерства между Фондом GEANCO в Абудже и Archewell Foundation.

Согласно налоговым декларациям CharityWatch, раскрытым Archewell в декабре 2023 года, пожертвования некоммерческой организации в 2022 году сократились на 11 миллионов долларов по сравнению с предыдущим годом. В 2022 благотворительная организация получила чуть более двух миллионов долларов благотворительных пожертвований по сравнению с 3 миллионами в 2021 году.