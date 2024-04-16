ФОТО И ВИДЕО ⟩ Цирк будущего добрался до Эстонии

«Цирк будущего», сочетающий в себе высокотехнологичные голограммные инсталляции и традиционный цирк, начнет свои представления в Эстонии с 19 апреля. На 360-градусной арене в голограммах оживут сафари и подводное царство.

Цирковые артисты тоже будут в программе. Фото: Промо

Огромные слоны, жирафы, лошади и другие животные, а также морские обитатели, такие как дельфины, акулы и черепахи, оживут на цирковой арене.

Голограммы животных выглядят как настоящая магия. «Цирк будущего» также привезет в Эстонию итальянское лазерное шоу Lasermani.

Голограммы животных выглядят как настоящая магия. Фото: Промо

Современный цирк, отказавшийся от использования живых животных в Европе, обновляет жанр с помощью голограмм и лазеров, но при этом оставит в программе и захватывающие традиционные номера. Так, в шоу примут участие воздушные акробаты из Франции, Молдовы и Украины, а также Эстонии. Конечно, выйдут на сцену и жонглеры, и клоуны. Программу мероприятия найдете ЗДЕСЬ!

Лазерное шоу от итальянцев. Фото: Промо