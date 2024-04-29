УХ! Солист Maneskin Дамиано Давид снялся обнаженным в новой фотосессии

На фото Дамиано Давид и загорает, и принимает освежающий душ, и невинно прикрывается уже слегка потрепанной книгой.

В комментариях под постом поклонники солиста не знаю, как сдержать свои эмоции. «Я сейчас не в порядке, черт возьми»; «Дэймон, сейчас утро понедельника!»; «Отличный способ, чтобы начать неделю».