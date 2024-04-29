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УХ! Солист Maneskin Дамиано Давид снялся обнаженным в новой фотосессии

Limon.ee
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Дамиано Давид.
Дамиано Давид. Фото: MARIO ANZUONI/REUTERS

Недавно в своем Instagram фотограф Дэймон Бейкер поделился уж очень откровенными снимками солиста популярной итальянской группы Maneskin. Поклонники с ходят в комментариях с ума: «Бог создал мужчин и послал Дамиано Давида в качестве извинения».

На фото Дамиано Давид и загорает, и принимает освежающий душ, и невинно прикрывается уже слегка потрепанной книгой.

В комментариях под постом поклонники солиста не знаю, как сдержать свои эмоции. «Я сейчас не в порядке, черт возьми»; «Дэймон, сейчас утро понедельника!»; «Отличный способ, чтобы начать неделю».

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