Недавно в своем Instagram фотограф Дэймон Бейкер поделился уж очень откровенными снимками солиста популярной итальянской группы Maneskin. Поклонники с ходят в комментариях с ума: «Бог создал мужчин и послал Дамиано Давида в качестве извинения».
УХ! ⟩ Солист Maneskin Дамиано Давид снялся обнаженным в новой фотосессии
На фото Дамиано Давид и загорает, и принимает освежающий душ, и невинно прикрывается уже слегка потрепанной книгой.
В комментариях под постом поклонники солиста не знаю, как сдержать свои эмоции. «Я сейчас не в порядке, черт возьми»; «Дэймон, сейчас утро понедельника!»; «Отличный способ, чтобы начать неделю».