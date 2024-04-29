Четырёхсотлетняя традиция: в Японии прошел фестиваль, где заставляют плакать младенцев

Звук плача ребенка - это последнее, что хотят слышать молодые родители, но на четырёхсотлетнем японском фестивале именно это цель. Фестиваль прославляет веру в то, что плач младенцев принесет детям крепкое здоровье и успех в будущем, а также отгонит злых духов и демонов, пишет Daily Mail.

В течение дня ревущие младенцы соревнуются друг с другом, пока их держат на руках борцы сумо. Победителем обычно становится первый ребенок, который заплачет на ринге.

Надев на более 100 малышей крохотные пояса и фартуки сумо, их выносят на ринг, где огромные борцы сумо держат детей и изо всех сил пытаются заставить их расплакаться. Они используют ряд приемов, в том числе рычание.

Однако иногда дети не пугаются, а часто даже смеются. Если в течение нескольких секунд им не удается заплакать, вмешивается рефери. Ему приходится пойти на новый уровень, чтобы попытаться испугать маленьких детей, надев традиционные страшные маски или делая гримасы и выкрикивая что-то, заставляя их плакать.

Фестиваль проходит на всей территории Японии, правила которого варьируются от региона до региона: в некоторых регионах ребенок, плачущий первым, считается проигравшим, а в других все зависит от того, какой ребенок плачет громче, а проигрывает тот, который тише.

Посторонним это может показаться жестоким, но говорят, что эта церемония защищает младенцев от злых сил, а также приносит им успех.

С праздником связана поговорка, означающая «плачущие дети быстро вырастут». Японская легенда свидетельствует, что громкий плач ребенка отгоняет злых духов и гарантирует, что ребенок вырастет здоровым и сильным.