Британцы и поклонники королевской семьи в ожидании скорого приезда Гарри на родину. Сассекс, напомним, прилетит в Лондон на «Игры непобежденных» и уже точно заглянет с визитом к больному онкологией отцу. А вот встретится ли принц с братом, который больше всех затаил на него обиду, до сих пор было неизвестно.
Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли важное решение относительно принца Гарри
Увы, примирению Гарри и Уильяма в этот раз сбыться не суждено. Источник журнала OK! рассказал, что у будущего короля и его супруги не запланирована встреча с опальным родственником. «Кейт и Уильям сознательно сосредотачиваются на позитиве и выздоровлении принцессы. <...> Нет планов встречаться с Гарри, когда он будет в Лондоне. Он протянул руку и прислал пожелания, но встреча - это немного преждевременно», - передал инсайдер. Более того, он уверен, что разговор двух братьев в принципе случится нескоро и если состоится, то исключительно ради их детей.
Гарри, к слову, жаловался друзьям на то, что у него нет тесной связи с племянниками и племянницей. Но больше всего его расстраивает то, что его дети - Лилибет и Арчи - вообще не знают Джорджа, Шарлотту и Луи. А еще он страдает без общения с Кейт, которую называл «сестрой, которой у него нет». Впрочем, источники, приближенные ко дворцу, считают, что Сассексу ни в коем случае не нужно пытаться встретиться с родней. Общение с ними, обмолвился как-то эксперт, может только навредить Кейт, у которой сейчас есть единственная важная задача - выздороветь.