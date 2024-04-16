Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли важное решение относительно принца Гарри

Увы, примирению Гарри и Уильяма в этот раз сбыться не суждено. Источник журнала OK! рассказал, что у будущего короля и его супруги не запланирована встреча с опальным родственником. «Кейт и Уильям сознательно сосредотачиваются на позитиве и выздоровлении принцессы. <...> Нет планов встречаться с Гарри, когда он будет в Лондоне. Он протянул руку и прислал пожелания, но встреча - это немного преждевременно», - передал инсайдер. Более того, он уверен, что разговор двух братьев в принципе случится нескоро и если состоится, то исключительно ради их детей.

Гарри, к слову, жаловался друзьям на то, что у него нет тесной связи с племянниками и племянницей. Но больше всего его расстраивает то, что его дети - Лилибет и Арчи - вообще не знают Джорджа, Шарлотту и Луи. А еще он страдает без общения с Кейт, которую называл «сестрой, которой у него нет». Впрочем, источники, приближенные ко дворцу, считают, что Сассексу ни в коем случае не нужно пытаться встретиться с родней. Общение с ними, обмолвился как-то эксперт, может только навредить Кейт, у которой сейчас есть единственная важная задача - выздороветь.