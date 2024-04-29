ФОТО Дива в золотом: Николь Кидман ошеломила изысканным выходом со звездным супругом

Николь появилась на красной дорожке в платье Balenciaga со шлейфом и черных остроносых туфлях на высоком каблуке. Ее образ дополнили золотые часы и украшения. Поддержать Николь пришли ее близкие родственники, включая супруга актрисы Кита Урбана и их общих дочерей, 15-летнюю Сандей Роуз и 13-летнюю Фейт Маргарет.

Кит не забыл публично поздравить супругу в соцсетях.

«Любимая, я так тобой горжусь. Поскольку меня могут посчитать пристрастным, вместо меня все скажет список предыдущих лауреатов», - написал музыкант и перечислил всех, кому Американский институт кино присуждал ту же премию.

Среди других Альфред Хичкок, Элизабет Тейлор, Стивен Спилберг и Мерил Стрип.

Именно Мэрил вручила Кидман награду перед полным залом приглашенных гостей.

Сама Николь поблагодарила всех за поддержку: «Эта 14-летняя девочка даже не представляла, с какими талантливыми людьми она должна работать и сколько разных персонажей ей суждено было сыграть... Я очень тронута всей той поддержкой, которую я получаю».