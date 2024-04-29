Исследователь, опросивший более ста человек об одиночестве, дал неожиданный совет

Преподаватель Университета Бата в Британии Сэм Карр, который изучает одиночество в течение последних шести лет, дал один простой совет, как с ним справляться, пишет CNBC Make It.

«Думаю, только недавно я осознал, что одиночество - это большая часть всех человеческих страданий. Это своего рода общий знаменатель», - говорит Карр.

По его словам, хотя многие люди рассматривают одиночество как «своего рода нежелательную патологию, от которой нам нужно вылечиться и избавиться», он рассматривает его совсем не так:

«На самом деле я рассматриваю это как неизбежную часть жизни. Быть живым - значит быть одиноким. Одиночество будет приходить и уходить, довольно часто по своему усмотрению, в течение человеческой жизни, совершенно независимо от наших попыток убежать от него».

Карр считает, что одиночество - это совершенно естественное чувство, которое не следует избегать. Его лучший совет, когда вы чувствуете себя одиноким: поговорите об этом. Он рекомендует не игнорировать одиночество и не пытаться избавиться от этого чувства. В ходе своего исследования он обнаружил, что лучший способ справиться с одиночеством - это признать его и рассказать о своем опыте другим.

Совет Карра соответствует совету главного хирурга США доктора Вивека Мурти, который в прошлом году заявлял об американской «эпидемии одиночества и изоляции», называя ее «недооцененным кризисом общественного здравоохранения».