ГОРОСКОП НА 13 АПРЕЛЯ ⟩ Тыльцы отлично справятся со сложными задачами, а Дев ждут приятные сюрпризы

Весы

День пройдет довольно беспокойно, но вы не допустите серьезных ошибок и добьетесь поставленных целей, даже если обстоятельства будут складываться не самым благоприятным образом. Часто именно творческий подход к делам позволяет добиться успеха. Вы на многие вещи смотрите совсем не так, как другие, поэтому видите возможности, которых никто не заметил. Во второй половине дня вероятны удачные совпадения; постарайтесь извлечь из них максимум пользы. Вечер отлично подходит для общения с близкими. Часто вы понимаете друг друга с полуслова.

Скорпион

Не исключены напряженные моменты, но в целом день складывается неплохо. Вы замечаете возможности, которых не увидели другие, и стараетесь использовать каждую из них. Вероятны успехи в работе, учебе и творчестве. Сложные задачи не пугают вас: вы с энтузиазмом беретесь за их решение и отлично справляетесь. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы обдумывать и обсуждать планы на будущее. Старые знакомые могут дать отличные советы, а новые порой делятся полезной информацией, которую вы вряд ли могли бы получить от кого-то другого.

Стрелец