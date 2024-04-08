Актеру Алене Делону назначили усиленную опеку: что произошло

Теперь доходы и собственность актера перейдут в распоряжение опекуна, которого назначили судьи. Кто именно это будет - пока держат в тайне. Известно лишь, что соответствующий запрет может длиться 5 лет и более.

Интересно, что адвокаты звезды против такого решения.

«Мы ставим под сомнение необходимость такой ограничительной и принудительной меры. Мы ждем, подаст ли господин Делон апелляцию или нет», - отметили адвокаты.

Однако сам актер пока не говорит на эту тему публично.

Что известно о ситуации вокруг Алена Делона

В начале 2024 года сын Алена Делона заявлял, что его отец на грани смерти. Позже актер настаивал на том, что хорошо себя чувствует и подал иск на сына, ведь устал терпеть его агрессивное поведение. Это привело к громкому семейному скандалу.

Затем 88-летнего Алена признали недееспособным. Тогда судья полностью отстранил потомков Делона от вопросов о здоровье их отца.