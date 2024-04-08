В доме у мэра полиция нашла 70 килограммов марихуаны

Согласно доступной журналистам информации, наркотики были найдены в пристройке к дому мэра, которая является членом социалистической партии и занимает высокие посты в региональном совете. Брат мэра, как установили правоохранительные органы, занимался торговлей наркотиками.

Хабсауи представляет Социалистическую партию Франции и была избрана на должность главы администрации Аваллона в 2021 году. Также она занимает пост регионального советника.

Президент Франции Макрон объявил о запуске спецоперации по борьбе с наркотрафиком под названием «Чистое пространство XXL», которая направлена на ликвидацию точек распространения наркотиков по всей стране. Недавно начались масштабные спецоперации в городах Тулуза, Страсбург и Нант, а до этого подобные действия проводились в Париже, Марселе, Лионе, Лилле, Клермон-Ферране и Дижоне. Задержано более 1700 человек.