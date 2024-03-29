ГОРОСКОП НА 29 МАРТА ⟩ Весы смогут многого добиться, а Близнецов ждут неприятности

Козерог

Сосредоточьтесь на своих делах и интересах. Не стоит уделять слишком много внимания окружающим, особенно беспокоиться о том, что они думают о вас, как оценивают ваши заслуги и достижения. Только вы можете решать, что действительно важно, а о чем и думать не стоит. Гармонично складываются отношения с близкими. Вы легко находите общий язык с теми, кто вам дорог, едва ли появятся поводы для разногласий. Осторожнее с деньгами: вы склонны тратить их необдуманно, покупать вещи, без которых легко обошлись бы.

Водолей

Вы добьетесь успеха, если не станете сидеть сложа руки и возьметесь за дела с самого утра. Будет шанс найти хороших помощников, надежных союзников; при этом и вы не должны отказывать в поддержке тем, кто попросит о ней. Благоприятный день для деловых переговоров. Не исключены предложения, на которые немедленно захочется ответить согласием. Вероятны перемены в личных отношениях. Не бойтесь проявлять инициативу, говорить о своих чувствах. Человек, которому вы дороги, наверняка поймет вас правильно.

Рыбы

Используйте эффективно первую половину дня. Это удачный период, за который можно многое успеть. Правда, действовать придется очень быстро, а времени на размышления порой будет критически мало. К счастью, самые очевидные решения обычно оказываются верными, и вы почти не ошибаетесь. Во второй половине дня желательно избегать любых нагрузок. Старайтесь радовать себя и щедро делитесь позитивными эмоциями с близкими. Это подходящее время для каких-то необычных развлечений, смены обстановки, встреч с интересными людьми.