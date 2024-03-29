Благоприятный день, яркий и насыщенный. Он многим обещает необычные знакомства, встречи, которые запомнятся надолго. Меняются отношения людей, прежде не испытывавших друг у другу особенной симпатии. Удается заметить лучшие черты и скрытые таланты того, кто казался заурядным, ничем не выделяющимся.
ГОРОСКОП НА 29 МАРТА ⟩ Весы смогут многого добиться, а Близнецов ждут неприятности
Вероятны перемены к лучшему в романтических и семейных отношениях. Находят общий язык пары, которые прежде много ссорились. Можно обсуждать планы на будущее: тут едва ли появятся поводы для разногласий.
Овен
Благоприятный день для работы. Вы ставите перед собой высокие цели и готовы потрудиться, чтобы достичь их. Будет шанс научиться чему-то полезному, перенять чужой опыт. Некоторые Овны сегодня познакомятся с людьми, с которыми долго будут дружить. Можно проявить инициативу в романтических отношениях. Именно с ваших слов и поступков часто начинаются перемены к лучшему. Могут появиться новые планы на будущее, но едва ли их удастся осуществить в первоначальном виде. Обдумайте все как следует, прежде чем делиться своими замыслами с кем бы то ни было.
Телец
День приносит хорошие новости, открывает головокружительные перспективы. Можно добиться больших успехов. Вы настроены решительно и хотите начать действовать немедленно. Однако спешка сейчас неуместна; какие бы шаги вы ни планировали совершить, обдумайте их как следует. Благоприятный день для встреч с друзьями и давними знакомыми. Не исключено начало романтических отношений. Они подарят немало позитивных эмоций, не раз приятно удивят. Некоторые Тельцы поймут, какие ошибки допустили раньше и как избежать их в будущем.
Близнецы
Утром возможны мелкие неприятности, разногласия с близкими, досадные недоразумения. Остальная часть дня проходит очень хорошо. Открываются новые возможности, которыми вы обязательно воспользуетесь. Будет шанс познакомиться и подружиться с людьми, способными научить вас многому, поддержать. Вторая половина дня благоприятна с точки зрения личных отношений. Общение с близкими радует, находятся темы для разговора и дела, интересные всем. Возможны денежные поступления, не исключено возвращение каких-то старых долгов.
Рак
Подходящий день для решительных действий. Если в последнее время вы размышляли о том, чтобы изменить что-то в своей жизни, можно переходить к конкретным шагам. Вероятно появление новых идей и планов, касающихся работы, учебы или творческой самореализации. Имейте в виду: чем раньше вы начнете действовать, тем быстрее получите первые результаты. Не всегда полезны советы окружающих, а вот собственной интуиции вы можете доверять. Именно она укажет кратчайший путь к цели, поможет избежать серьезных ошибок.
Лев
Первая половина дня будет удачной и плодотворной. Решатся проблемы, беспокоившие в последнее время, найдется выход из затруднительного положения. Постарайтесь провести все важные деловые переговоры до полудня. Так будет гораздо проще найти решение, которое устроит всех. Во второй половине дня вероятны затруднения и задержки в делах. Придется приложить усилия, чтобы осуществить задуманное. Имейте это в виду, когда будете планировать свой день. Стоит оставить немного времени для отдыха. Вам полезно будет восстановить силы.
Дева
Удачный день. Вы принимаете правильные решения, справляетесь с трудностями. Помощь со стороны вам не требуется, но если ее предлагают, отказываться не стоит: возможно начало длительного сотрудничества, приятного и очень выгодного. Появляются отличные идеи. Вскоре вы найдете способ их осуществить. Семейные отношения гармоничны, общение с близкими поднимает настроение и вдохновляет. Вторая половина дня – отличное время для домашнего праздника, для которого наверняка найдется повод. Друзья могут принести хорошие новости.
Весы
Преобладает влияние позитивных тенденций, вы сможете многого добиться. День подходит для того, чтобы экспериментировать, искать новые способы решения уже знакомых задач, идти на оправданный риск. Вы отлично справляетесь со сложными делами, которые оказались не по силам представителям других знаков. Появятся интересные идеи, касающиеся бизнеса, будет возможность увеличить доходы. Уделите внимание близким: сегодня они в этом нуждаются и наверняка будут рады. Можно покупать какие-то полезные вещи для дома, тут вы не ошибетесь с выбором.
Скорпион
Появляются новые планы и отличные идеи. Вы понимаете, что для осуществления задуманного придется преодолеть трудности, и это вас ничуть не пугает. Деловая активность очень высока, вам удается опередить конкурентов, укрепить свои позиции. Середина дня – благоприятное время для переговоров, встреч с потенциальными партнерами. Разногласия едва ли возникнут, а если это все же произойдет, вскоре удастся достичь компромисса. Вечер обещает романтические сюрпризы, подходит для необычного свидания. Легко чем-то приятно удивить любимого человека.
Стрелец
Порой трудно найти общий язык с окружающими. Нужно приложить усилия, чтобы избежать конфликтов, достичь компромисса, сгладить острые углы. Важно помнить, что ссоры ни к чему ни вам, ни окружающим, и стараться вести себя дружелюбно, насколько позволяют обстоятельства. Многим Стрельцам помогает опыт, полученный раньше. Вечером будет возможность вернуться к старому хобби, заняться тем, что давно вас интересует. Вы быстро учитесь всему, что может пригодиться. Ваши успехи радуют близких. Хорошо проявлять инициативу: ее наверняка поддержат.
Козерог
Сосредоточьтесь на своих делах и интересах. Не стоит уделять слишком много внимания окружающим, особенно беспокоиться о том, что они думают о вас, как оценивают ваши заслуги и достижения. Только вы можете решать, что действительно важно, а о чем и думать не стоит. Гармонично складываются отношения с близкими. Вы легко находите общий язык с теми, кто вам дорог, едва ли появятся поводы для разногласий. Осторожнее с деньгами: вы склонны тратить их необдуманно, покупать вещи, без которых легко обошлись бы.
Водолей
Вы добьетесь успеха, если не станете сидеть сложа руки и возьметесь за дела с самого утра. Будет шанс найти хороших помощников, надежных союзников; при этом и вы не должны отказывать в поддержке тем, кто попросит о ней. Благоприятный день для деловых переговоров. Не исключены предложения, на которые немедленно захочется ответить согласием. Вероятны перемены в личных отношениях. Не бойтесь проявлять инициативу, говорить о своих чувствах. Человек, которому вы дороги, наверняка поймет вас правильно.
Рыбы
Используйте эффективно первую половину дня. Это удачный период, за который можно многое успеть. Правда, действовать придется очень быстро, а времени на размышления порой будет критически мало. К счастью, самые очевидные решения обычно оказываются верными, и вы почти не ошибаетесь. Во второй половине дня желательно избегать любых нагрузок. Старайтесь радовать себя и щедро делитесь позитивными эмоциями с близкими. Это подходящее время для каких-то необычных развлечений, смены обстановки, встреч с интересными людьми.