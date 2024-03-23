Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, что ее сын Андрей от мужа-военного, актера Андрея Фединчика заболел, пишет TSN.
Известная украинская актриса пожаловалась, что ее 6-летний сын серьезно заболел
Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. В частности, актриса показала, как сын спит в кровати и поделилась его симптомами болезни. Так, 6-летний Андрей уже длительное время имеет высокую температуру и чувствует себя плохо. В результате Наталье даже пришлось отменить участие в ряде представлений в разных городах Украины.
«Заболел мой котик. Поэтому сегодня я остаюсь дома. Температура держится уже какой день. Ровно, Житомир, Бердичев, извините, в эти выходные к вам не приеду», - рассказала Денисенко.
К тому же сама знаменитость недавно также имела проблемы со здоровьем. Так, Наталья оказалась в больнице под капельницами с подозрением на грипп. По словам актрисы, это уже «вторая неделя вируса» в ее семье.
«Уже пошла вторая неделя вирусняка (теперь уже не у меня, у моих домашних)», - добавила артистка.