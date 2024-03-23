ГОРОСКОП НА 23 МАРТА ⟩ Овнам готовы помочь даже те, кто прежде мешал, а Девам нужно отдохнуть

Вторая половина дня может быть беспокойной. Важно настроиться на дружелюбный лад, по возможности избегать споров с близкими. Лучше закрыть глаза на какие-то мелочи, чем вести долгие разговоры, расстраивающие всех.

Овен

Подходящий день для реализации старых планов. Сейчас вам готовы помочь даже те, кто прежде мешал. Интуиция подскажет, насколько можно доверять таким союзникам. Человек, который недавно вас обидел, постарается загладить свою вину. Давние разногласия забудутся, хоть и не сразу. Вторая половина дня позволит сосредоточиться на домашних делах. Это время подходит для полезных покупок. Вы безошибочно выбираете вещи, которые будут радовать и вас, и ваших близких. Вечером можно принимать гостей: все отлично проведут время.

Телец

Вероятны какие-то неожиданные события, приятные сюрпризы. Едва ли вам удастся придерживаться старых планов. Скорее всего, нужно будет импровизировать, на ходу принимать решения. Нужно отметить, что это не будет особенно трудно. Интуиция остра и часто указывает верный путь к цели. Но и забот будет много. Чаще всего они связаны с какими-то домашними событиями, растущими потребностями близких. Не исключено, что нужно будет решать неожиданно возникшие бытовые проблемы. Это часто требует расходов. Вам удается потратить ровно столько, сколько необходимо.

Близнецы