Благоприятный день для работы, учебы, полезных дел. Даже легкомысленным людям удается настроиться на серьезный лад, серьезно подойти к решению многих вопросов. Будет шанс справиться с проблемой, которая долго не давала покоя, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 20 МАРТА ⟩ Ракам будет сопутствовать удача, а у Скорпионов появятся отличные идеи
Вторая половина дня исключительно благоприятна с точки зрения общения. Хорошо проходят и деловые встречи, и дружеские. Не разочаруют и романтические свидания. Вероятны приятные знакомства. Они могут положить начало новым отношениям. Можно помириться с теми, с кем вы были в ссоре.
Овен
Начало дня удачно. Это время подходит и для деловых переговоров, и для сотрудничества, и для самостоятельных действий. Будет возможность реализовать смелые планы, осуществить то, что вы задумали давным-давно. Часто помогают старые и новые знакомые. Благодаря их поддержке можно добиться того, что прежде казалось почти невозможным. Вторая половина дня не столь плодотворна и лучше подходит для отдыха. Полезно будет сменить обстановку хотя бы ненадолго, побывать в каком-то интересном месте или просто прогуляться по новому маршруту.
Телец
Подходящий день для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Вы очень быстро учитесь, а окружающие охотно помогают во всем. Некоторые Тельцы получат деловые предложения, о которых втайне давно мечтали. Возможны удачные совпадения, хорошие новости, касающиеся кого-то из членов семьи или других близких людей. Вечер обещает романтические сюрпризы, хорошо подходит для встречи с любимым человеком. Вы о многом поговорите, сможете принять решения, важные для обоих. Не исключены удивительные совпадения, события, которые запомнятся надолго.
Близнецы
Нет поводов для беспокойства. Звезды на вашей стороне, их поддержка ощущается во всех сферах жизни. Будет шанс осуществить какие-то старые планы, завершить дела, начатые давным-давно. Все это требует настойчивости. Не всегда удается быстро достичь цели; важно не отступать, если на пути возникнут преграды. Вторая половина дня обещает денежные поступления. Они будут незначительными, но очень своевременными. Это подходящее время для покупок, в том числе спонтанных. Многие приобретения оказываются удачными.
Рак
Легкий день. Многим вашим начинаниям сопутствует удача. Полезно проявлять инициативу в делах. Окружающим нравится, что вы ко всему подходите творчески; не исключено, что вскоре вам предложат что-то интересное. Работа может отнять больше времени, чем обычно, но и от запланированных развлечений отказываться не придется. Вероятно начало сотрудничества, которое подарит массу позитивных эмоций. Порадуют известия издалека или встречи с людьми, с которыми вы давным-давно не виделись. Можно восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.
Лев
Вы бодры, полны энергии и не устаете. Даже если дел будет гораздо больше, чем обычно, вы справитесь со всем не почувствуете и тени переутомления. Будет возможность помочь человеку, оказавшемуся в сложной ситуации, и вы ее не упустите. Некоторые Львы смогут повидаться со старыми знакомыми, по которым давно скучали, восстановить давние деловые связи. Удастся справиться с какими-то домашними проблемами, решить вопросы, которые беспокоили близких. Возможны денежные поступления. День подходит для того, чтобы планировать крупные приобретения, изучать и сравнивать разные варианты.
Дева
Подходящий день для деловых встреч, обсуждения любых вопросов, связанных с работой. Ваши знания, навыки и профессионализм не остаются незамеченными. Не исключено, что вскоре вы получите очень заманчивые предложения. Преобладает влияние позитивных тенденций и в личных отношениях. Вы отлично ладите с близкими, понимаете их с полуслова. Разногласия и споры остаются в прошлом, на смену им приходят общие планы, даже обсуждение которых дарит массу позитивных эмоций. Вскоре все задуманное удастся воплотить в жизнь.
Весы
Стоит поспешить. Первая половина дня будет очень благоприятной и плодотворной. Это время хорошо подходит для сложных и важных дел. Вы справляетесь с ними быстрее, чем ожидали. Охотно помогают старые и новые знакомые, причем часто они делают это совершенно бескорыстно. Со временем влияние позитивных тенденций снижается. Возникают задержки в делах, могут подводить люди, с которыми вы договорились о сотрудничестве. Вечер подходит для отдыха. Вы восстановите силы, почувствуете, что готовы к новым свершениям.
Скорпион
Появляется много отличных идей. Вы смотрите на вещи совсем не так, как другие люди, и обращаете внимание на то, чего не заметили окружающие. Можно немедленно приступить к осуществлению задуманного, не стоит тратить время напрасно. Если вам потребуются союзники и помощники, вы быстро их найдете. Благоприятна финансовая картина. День подходит для того, чтобы делать покупки и заключать сделки. Будет возможность решить какие-то домашние проблемы. Благодаря вашим усилиям жизнь станет гораздо проще и комфортнее.
Стрелец
Не спешите. Первая половина дня не лишена трудностей, каких-то напряженных моментов. Возможно неудачное стечение обстоятельств. Не исключены незапланированные расходы, часто напрасные. Важно не идти на поводу у эмоций. Сохраняйте самообладание и руководствуйтесь здравым смыслом. Вскоре ситуация изменится к лучшему. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Вы чувствуете поддержку звезд, понимаете, что способны во многих делах добиться отличных результатов, и не ошибаетесь. Это подходящее время для того, чтобы проявлять инициативу.
Козерог
Начало дня будет удачным и плодотворным. Лучше не откладывать важные дела на потом, особенно если речь идет о том, что вам интересно. Чем раньше вы возьметесь за решение сложных задач, тем лучше с ними справитесь. Со временем влияние позитивных тенденций в деловой сфере снижается. А вот в личных отношениях все остается по-прежнему. Вы получаете массу удовольствия от общения с близкими. Можно принимать гостей, устраивать домашние праздники. Благодаря вам все отлично проведут время.
Водолей
Благоприятный спокойный день. Он хорошо подходит для работы с документами, а также других занятий, где требуются сосредоточенность, внимание к деталям. Вы ничего не упускаете из виду, вовремя замечаете, что можно исправить и улучшить. Не всегда удается подойти к делам творчески. Но если вам не хватает собственных идей, вы на лету подхватываете чужие. Вероятны приятные знакомства. К вам тянутся разные люди. Среди них могут оказаться те, у кого вы многому научитесь. Гармонично складываются отношения с близкими, не возникает поводов для разногласий и конфликтов.
Рыбы
Начало дня будет очень удачным. Это подходящее время и для самостоятельной деятельности, и для участия в совместных проектах. Вы со многим справляетесь отлично, показываете окружающим, на что способны. Люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение. Вторая половина дня будет более спокойной. Она подходит для размышлений и бесед о будущем, общения с близкими. Будет шанс помириться с человеком, с которым вы долго были в ссоре. Это подходящее время для спокойного разговора о том, из-за чего прежде возникали разногласия.