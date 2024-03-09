Вселенная их обласкает: Тамара Глоба назвала двух любимцев весны 2024 года

Жизнь двух знаков Зодиака сложится феноменально хорошо весной 2024 года.

Лев

Представителям огненного знака с 9 марта стоит обратить внимание на любимых. Проводите больше времени вместе, устройте второй половинке приятный сюрприз. Работы будет много, но астролог уверена, что все проекты увенчаются успехом.

Рыбы

Представители водного знака с 9 марта откроют для себя выгодные перспективы, которые принесут не только прибыль, но и интересные знакомства. Да, служебный роман - вещь спорная, однако Тамара Глоба уверена, что отношения сложатся наилучшим образом и перерастут в крепкий союз.