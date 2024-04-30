ФОТО В Сети обсуждают новые горячие селфи Ирины Шейк на фоне слухов о том, что она пытается заинтересовать Тома Круза: «Выглядит отчаявшейся»

«Фу, мерзко. Я думаю, эти снимки произвели совсем не тот эффект, на который она рассчитывала»; «Мне самой становится стыдно, когда люди сильно за 30 публикуют такие фотографии»; «Я ее не понимаю! Она красива и успешна, но зачем так себя вести?»; «Она выглядит отчаявшейся», - переживают читатели Daily Mail. Они подчеркивают, что для мамы семилетней девочки такое поведение вряд ли уместно.

Комментаторы вспомнили и слух о том, что после недолгого романа с Томом Брэди супермодель положила глаз на Тома Круза. «Она всерьез считает, что после таких фото пройдет процесс отбора у саентологов?» - шутит один пользователь. «Том, беги, она тебя съест», - предупреждает другой. «Она перевстречается со всеми известными мужчинами в Голливуде, только дайте ей время», - уверен третий.

Но особенно пользователей Сети смутило место, которое Ирина выбрала для съемки одного из селфи. «Сфотографироваться в нижнем белье в общественном туалете - это такой новый способ привлечь желаемого мужчину?»; «В помещении, в которое могут зайти другие люди, такое поведение не уместно»; «Нет ничего сексуальнее, чем общественный толчок», - обсуждают британцы.