Благоприятный день, легкий и приятный. Он подходит для общения: хорошо проходят и деловые, и личные встречи. Возможны удачные совпадения, благодаря которым решатся вопросы, прежде не дававшие покоя. Не исключены хорошие новости издалека. Часто полученная информация помогает принять верные решения.
ГОРОСКОП НА 3 МАРТА ⟩ Козерогов ждут неприятные события, а Львов – удачные совпадения
Первая половина дня подходит для активных действий, решения текущих вопросов. Вторая - время размышлений и выводов. В это время на многие привычные вещи удается взглянуть по-иному. Будет шанс лучше понять окружающих, да и в собственных чувствах разобраться.
Овен
День начинается спокойно. Вряд ли в первой его воловине вы добьетесь каких-то значительных успехов. Но и серьезных проблем не будет. Появится возможность обдумать события недавнего прошлого, и это поможет решить, куда двигаться дальше. Многие ваши идеи понравятся окружающим. Вскоре вам помогут реализовать задуманное. Вторая половина дня благоприятна для общения. Будет возможность наладить деловые и личные отношения. Вы найдете общий язык с теми, с кем прежде часто ссорились. Не исключены романтические сюрпризы, знаки внимания, которым вы будете рады.
Телец
Подходящий день для поиска новых помощников и общения с давними союзниками. Хорошо строить и обсуждать планы, рассматривать разные идеи, выбирая лучшую. Будет шанс урегулировать старые конфликты, изменить к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Вы хорошо понимаете окружающих, можете догадаться о том, что на душе у близких. Вторая половина дня отличается благоприятным эмоциональным фоном. Найдется масса поводов для радости. Вероятны какие-то удачные совпадения, вдохновляющие события. Это подходящий день для того, чтобы взяться за что-то новое.
Близнецы
Несмотря на некоторые сложности, день нельзя назвать неудачным. Вы быстро справляетесь со всеми трудностями. Возможны необычные встречи, знакомства, которые произведут на вас сильное впечатление. У некоторых Близнецов появляются отличные идеи, касающиеся работы или бизнеса. Вечер может принести сюрпризы, в том числе романтические. Это отличное время для свидания с человеком, который вам дорог. Можно повидаться и с тем, кому вы хотели бы понравиться. Легко произвести хорошее впечатление: достаточно вести себя естественно и непринужденно.
Рак
Благоприятный день, который дает вам шанс сделать много полезного. Не сидите сложа руки, старайтесь проявлять инициативу в делах каждый раз, когда обстоятельства это позволяют. Будет возможность укрепить деловые связи и найти новых союзников. Не исключено, что вам предложат поработать над каким-то интересным и перспективным проектом. Многих восхищает ваш неординарный взгляд на вещи, которые прежде казались привычными. Может повезти в деле, на которое вы не возлагали больших надежд. Интуиция помогает быстро сориентироваться в неоднозначных ситуациях, выбрать верную линию поведения.
Лев
Интересный вдохновляющий день, щедрый на удачные совпадения, хорошие новости и поводы для радости. Вероятны встречи, которым вы будете очень рады, приятные знакомства. Не исключено начало дружеских или романтических отношений. Они будут складываться гармонично. Будет возможность решить какие-то важные задачи, в последнее время беспокоившие и вас, и ваших близких. Проблемы, прежде ставившие вас в тупик, оказываются не такими уж и сложными. К рутинным делам вы подходите творчески, поэтому они не нагоняют скуку.
Дева
Благоприятный день. Он дает шанс добиться больших успехов, справиться с тем, что прежде казалось чрезвычайно сложным. Пригодится то, чему вы научились давным-давно. Не исключено, что благодаря своему опыту вы добьетесь важной цели гораздо быстрее, чем вы ожидали. Многим Девам везет в финансовых делах. Вы поймете, как решить важные вопросы, касающиеся финансов и имущества. Покупки будут удачными, даже если вы не планировали их заранее. Можно приобретать не только что-то для себя, но и вещи, которые вы подарите близким.
Весы
Утро может быть беспокойным, напряженным и интересным. Это время требует внимания к деталям: незначительная ошибка может иметь неприятные последствия. Так что будьте готовы к любым делам отнестись серьезнее, чем обычно. Постепенно усиливается влияние позитивных тенденций. Во второй половине дня многое дается проще, чем в первой. Едва ли возникнут даже незначительные разногласия с близкими; куда вероятнее, что вы будете понимать друг друга с полуслова. Возможны приятные сюрпризы, в том числе романтические. Вечер многих Весов порадует хорошими новостями.
Скорпион
День в целом складывается неплохо. Портит его только то, что вы часто расстраиваетесь из-за мелочей, тревожитесь по пустякам. Следите за своим эмоциональным состоянием. Успех будет во многом зависеть от того, удастся ли вам сохранить душевное равновесие, не пойти на поводу у мимолетных переживаний. Найдется много интересных дел, вы отлично с ними справитесь. Будет шанс найти применение тем вашим талантам, о которых прежде никто не догадывался. Вы справитесь с очень сложным делом, это произведет сильное впечатление на окружающих.
Стрелец
Отличный день, который наверняка преподнесет приятные сюрпризы. Перемены к лучшему возможны во всех сферах жизни. Обстоятельства складываются благоприятно, вы извлекаете из них максимум пользы, не упускаете шанс достичь успеха. Можно справиться с какой-то важной задачей, одержать верх над сильным противником. Вашим начинаниям сопутствует удача. Воспользуйтесь поддержкой звезд, чтобы осуществить смелые идеи, воплотить в жизнь то, что было задумано давным-давно. Если вам потребуются помощь и поддержка, вы наверняка их получите.
Козерог
Утро будет сложным. Возможны какие-то неприятные события, неудачные совпадения. Но все возникающие проблемы не так серьезны, как может показаться, так что особенно переживать не стоит. Ситуация скоро изменится к лучшему, если вы не станете суетиться и совершать необдуманные поступки. Вторая половина дня радует новыми возможностями. Будет шанс добиться того, о чем вы давно мечтали. Неожиданное известие поднимет настроение не только вам, но и вашим близким. Хорошо складываются поездки, даже если собираться в дорогу приходится в спешке.
Водолей
Дел может быть больше, чем вы ожидали. Придется всерьез изменить планы, чтобы все успеть. Утром едва ли удастся избежать суеты и неразберихи, возможны какие-то неудачные совпадения. Но все это вскоре забудется, днем вас ждут очень приятные события. Возможен настоящий прорыв в работе, успех в деле, которое важно не только для вас. Вечер порадует неожиданными визитами. Могут заглянуть в гости люди, по которым вы давно скучали. Некоторые Водолеи обсудят с близкими важные вопросы, о которых давно размышляли.
Рыбы
Отличный день для делового общения и любых важных встреч. Если вам нужно кого-то в чем-то убедить, вы сделает это без труда. Быстро найдутся желающие помочь вам в делах. Не все действуют бескорыстно; интуиция подсказывает, кому можно доверять. Вероятны успехи в делах. Вы и простые, и сложные задачи решаете одинаково быстро. Вероятны приятные события дома, хорошие новости, касающиеся кого-то из членов семьи. Некоторые Рыбы смогут помириться с теми, с кем были в ссоре, восстановить старые связи. Обиды забываются, на смену разногласиям приходят взаимопонимание и гармония