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ГОРОСКОП НА 3 МАРТА ⟩ Козерогов ждут неприятные события, а Львов – удачные совпадения

Limon.ee
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Фото: JKstock/Shutterstock

Благоприятный день, легкий и приятный. Он подходит для общения: хорошо проходят и деловые, и личные встречи. Возможны удачные совпадения, благодаря которым решатся вопросы, прежде не дававшие покоя. Не исключены хорошие новости издалека. Часто полученная информация помогает принять верные решения.

Первая половина дня подходит для активных действий, решения текущих вопросов. Вторая - время размышлений и выводов. В это время на многие привычные вещи удается взглянуть по-иному. Будет шанс лучше понять окружающих, да и в собственных чувствах разобраться.

Овен 

День начинается спокойно. Вряд ли в первой его воловине вы добьетесь каких-то значительных успехов. Но и серьезных проблем не будет. Появится возможность обдумать события недавнего прошлого, и это поможет решить, куда двигаться дальше. Многие ваши идеи понравятся окружающим. Вскоре вам помогут реализовать задуманное. Вторая половина дня благоприятна для общения. Будет возможность наладить деловые и личные отношения. Вы найдете общий язык с теми, с кем прежде часто ссорились. Не исключены романтические сюрпризы, знаки внимания, которым вы будете рады.

Телец 

Подходящий день для поиска новых помощников и общения с давними союзниками. Хорошо строить и обсуждать планы, рассматривать разные идеи, выбирая лучшую. Будет шанс урегулировать старые конфликты, изменить к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Вы хорошо понимаете окружающих, можете догадаться о том, что на душе у близких. Вторая половина дня отличается благоприятным эмоциональным фоном. Найдется масса поводов для радости. Вероятны какие-то удачные совпадения, вдохновляющие события. Это подходящий день для того, чтобы взяться за что-то новое.

Близнецы 

Несмотря на некоторые сложности, день нельзя назвать неудачным. Вы быстро справляетесь со всеми трудностями. Возможны необычные встречи, знакомства, которые произведут на вас сильное впечатление. У некоторых Близнецов появляются отличные идеи, касающиеся работы или бизнеса. Вечер может принести сюрпризы, в том числе романтические. Это отличное время для свидания с человеком, который вам дорог. Можно повидаться и с тем, кому вы хотели бы понравиться. Легко произвести хорошее впечатление: достаточно вести себя естественно и непринужденно.

Рак 

Благоприятный день, который дает вам шанс сделать много полезного. Не сидите сложа руки, старайтесь проявлять инициативу в делах каждый раз, когда обстоятельства это позволяют. Будет возможность укрепить деловые связи и найти новых союзников. Не исключено, что вам предложат поработать над каким-то интересным и перспективным проектом. Многих восхищает ваш неординарный взгляд на вещи, которые прежде казались привычными. Может повезти в деле, на которое вы не возлагали больших надежд. Интуиция помогает быстро сориентироваться в неоднозначных ситуациях, выбрать верную линию поведения.

Лев

Интересный вдохновляющий день, щедрый на удачные совпадения, хорошие новости и поводы для радости. Вероятны встречи, которым вы будете очень рады, приятные знакомства. Не исключено начало дружеских или романтических отношений. Они будут складываться гармонично. Будет возможность решить какие-то важные задачи, в последнее время беспокоившие и вас, и ваших близких. Проблемы, прежде ставившие вас в тупик, оказываются не такими уж и сложными. К рутинным делам вы подходите творчески, поэтому они не нагоняют скуку.

Дева 

Благоприятный день. Он дает шанс добиться больших успехов, справиться с тем, что прежде казалось чрезвычайно сложным. Пригодится то, чему вы научились давным-давно. Не исключено, что благодаря своему опыту вы добьетесь важной цели гораздо быстрее, чем вы ожидали. Многим Девам везет в финансовых делах. Вы поймете, как решить важные вопросы, касающиеся финансов и имущества. Покупки будут удачными, даже если вы не планировали их заранее. Можно приобретать не только что-то для себя, но и вещи, которые вы подарите близким.

Весы 

Утро может быть беспокойным, напряженным и интересным. Это время требует внимания к деталям: незначительная ошибка может иметь неприятные последствия. Так что будьте готовы к любым делам отнестись серьезнее, чем обычно. Постепенно усиливается влияние позитивных тенденций. Во второй половине дня многое дается проще, чем в первой. Едва ли возникнут даже незначительные разногласия с близкими; куда вероятнее, что вы будете понимать друг друга с полуслова. Возможны приятные сюрпризы, в том числе романтические. Вечер многих Весов порадует хорошими новостями.

Скорпион

День в целом складывается неплохо. Портит его только то, что вы часто расстраиваетесь из-за мелочей, тревожитесь по пустякам. Следите за своим эмоциональным состоянием. Успех будет во многом зависеть от того, удастся ли вам сохранить душевное равновесие, не пойти на поводу у мимолетных переживаний. Найдется много интересных дел, вы отлично с ними справитесь. Будет шанс найти применение тем вашим талантам, о которых прежде никто не догадывался. Вы справитесь с очень сложным делом, это произведет сильное впечатление на окружающих.

Стрелец 

Отличный день, который наверняка преподнесет приятные сюрпризы. Перемены к лучшему возможны во всех сферах жизни. Обстоятельства складываются благоприятно, вы извлекаете из них максимум пользы, не упускаете шанс достичь успеха. Можно справиться с какой-то важной задачей, одержать верх над сильным противником. Вашим начинаниям сопутствует удача. Воспользуйтесь поддержкой звезд, чтобы осуществить смелые идеи, воплотить в жизнь то, что было задумано давным-давно. Если вам потребуются помощь и поддержка, вы наверняка их получите.

Козерог 

Утро будет сложным. Возможны какие-то неприятные события, неудачные совпадения. Но все возникающие проблемы не так серьезны, как может показаться, так что особенно переживать не стоит. Ситуация скоро изменится к лучшему, если вы не станете суетиться и совершать необдуманные поступки. Вторая половина дня радует новыми возможностями. Будет шанс добиться того, о чем вы давно мечтали. Неожиданное известие поднимет настроение не только вам, но и вашим близким. Хорошо складываются поездки, даже если собираться в дорогу приходится в спешке.

Водолей 

Дел может быть больше, чем вы ожидали. Придется всерьез изменить планы, чтобы все успеть. Утром едва ли удастся избежать суеты и неразберихи, возможны какие-то неудачные совпадения. Но все это вскоре забудется, днем вас ждут очень приятные события. Возможен настоящий прорыв в работе, успех в деле, которое важно не только для вас. Вечер порадует неожиданными визитами. Могут заглянуть в гости люди, по которым вы давно скучали. Некоторые Водолеи обсудят с близкими важные вопросы, о которых давно размышляли.

Рыбы 

Отличный день для делового общения и любых важных встреч. Если вам нужно кого-то в чем-то убедить, вы сделает это без труда. Быстро найдутся желающие помочь вам в делах. Не все действуют бескорыстно; интуиция подсказывает, кому можно доверять. Вероятны успехи в делах. Вы и простые, и сложные задачи решаете одинаково быстро. Вероятны приятные события дома, хорошие новости, касающиеся кого-то из членов семьи. Некоторые Рыбы смогут помириться с теми, с кем были в ссоре, восстановить старые связи. Обиды забываются, на смену разногласиям приходят взаимопонимание и гармония

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