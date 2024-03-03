ГОРОСКОП НА 3 МАРТА ⟩ Козерогов ждут неприятные события, а Львов – удачные совпадения

Первая половина дня подходит для активных действий, решения текущих вопросов. Вторая - время размышлений и выводов. В это время на многие привычные вещи удается взглянуть по-иному. Будет шанс лучше понять окружающих, да и в собственных чувствах разобраться.

Овен

День начинается спокойно. Вряд ли в первой его воловине вы добьетесь каких-то значительных успехов. Но и серьезных проблем не будет. Появится возможность обдумать события недавнего прошлого, и это поможет решить, куда двигаться дальше. Многие ваши идеи понравятся окружающим. Вскоре вам помогут реализовать задуманное. Вторая половина дня благоприятна для общения. Будет возможность наладить деловые и личные отношения. Вы найдете общий язык с теми, с кем прежде часто ссорились. Не исключены романтические сюрпризы, знаки внимания, которым вы будете рады.

Телец

Подходящий день для поиска новых помощников и общения с давними союзниками. Хорошо строить и обсуждать планы, рассматривать разные идеи, выбирая лучшую. Будет шанс урегулировать старые конфликты, изменить к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Вы хорошо понимаете окружающих, можете догадаться о том, что на душе у близких. Вторая половина дня отличается благоприятным эмоциональным фоном. Найдется масса поводов для радости. Вероятны какие-то удачные совпадения, вдохновляющие события. Это подходящий день для того, чтобы взяться за что-то новое.

Близнецы