ГОРОСКОП НА 27 ФЕВРАЛЯ ⟩ Тельцам не стоит сердиться из-за пустяков, а Девы будут стараться не терять зря время

Вторая половина дня приносит новые задачи и заботы. Важно правильно расставить приоритеты, чтобы не потратить слишком много времени и сил на пустяки. Вечер подходит для общения с близкими, обещает приятные сюрпризы, какие-то события, которые поднимут настроение.

Овен

Легкий и удачный день, щедрый на приятные сюрпризы. Будет шанс достичь успехов в делах, которые раньше казались очень сложными. Вы находчивы и изобретательны, поэтому, столкнувшись с любой проблемой, быстро находите ее решение. Многим Овнам помогает опыт. Благодаря ему представители знака догадываются о том, что другим даже в голову не приходило. Жизненный потенциал высок. Вы не чувствуете усталости, даже несмотря на высокие нагрузки. Полезны занятия спортом, эффективны оздоровительные и косметические процедуры.

Телец

Не сердитесь из-за пустяков. Возможны мелкие недоразумения, неудачные совпадения; относитесь к ним спокойно, сохраняйте оптимизм и будьте снисходительны к близким. Именно от вас зависит, удастся ли избежать семейных разногласий, споров с друзьями и деловыми партнерами. День не подходит для тяжелой физической работы, занятий экстремальными видами спорта. В далекие поездки лучше отправляться в хорошей компании: так будет и веселее, и полезнее. Вечер обещает денежные поступления.

Близнецы