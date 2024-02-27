Начало дня благоприятно. Вероятны удачные совпадения, открываются новые возможности, которыми обидно было бы не воспользоваться. Нужны решительность и настойчивость. Если вы проявите их, то добьетесь даже большего успеха, чем ожидали. Будет шанс укрепить деловые связи, разобраться в каких-то неоднозначных ситуациях, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 27 ФЕВРАЛЯ ⟩ Тельцам не стоит сердиться из-за пустяков, а Девы будут стараться не терять зря время
Вторая половина дня приносит новые задачи и заботы. Важно правильно расставить приоритеты, чтобы не потратить слишком много времени и сил на пустяки. Вечер подходит для общения с близкими, обещает приятные сюрпризы, какие-то события, которые поднимут настроение.
Овен
Легкий и удачный день, щедрый на приятные сюрпризы. Будет шанс достичь успехов в делах, которые раньше казались очень сложными. Вы находчивы и изобретательны, поэтому, столкнувшись с любой проблемой, быстро находите ее решение. Многим Овнам помогает опыт. Благодаря ему представители знака догадываются о том, что другим даже в голову не приходило. Жизненный потенциал высок. Вы не чувствуете усталости, даже несмотря на высокие нагрузки. Полезны занятия спортом, эффективны оздоровительные и косметические процедуры.
Телец
Не сердитесь из-за пустяков. Возможны мелкие недоразумения, неудачные совпадения; относитесь к ним спокойно, сохраняйте оптимизм и будьте снисходительны к близким. Именно от вас зависит, удастся ли избежать семейных разногласий, споров с друзьями и деловыми партнерами. День не подходит для тяжелой физической работы, занятий экстремальными видами спорта. В далекие поездки лучше отправляться в хорошей компании: так будет и веселее, и полезнее. Вечер обещает денежные поступления.
Близнецы
Этот день хорошо подходит для работы и других полезных занятий. Возможен значительный прогресс в делах, часто удается добиться успеха благодаря поддержке людей, которых вы раньше не считали своими союзниками. Хорошо проявлять инициативу, выступать с предложениями, предлагать идеи на рассмотрение. Не всегда легко поладить с близкими, но вы стараетесь сгладить все острые углы, избежать серьезных конфликтов. Чаще всего разногласия возникают тогда, когда речь идет о каких-то событиях недавнего прошлого. Между тем обсуждать их сейчас совсем не обязательно: можно найти массу более приятных тем для разговора.
Рак
В первой половине дня появятся новые идеи. Вскоре вы воплотите их в жизнь, и близкие будут рады этому. Не исключены какие-то перемены к лучшему в семье, может решиться проблема, которая долго не давала вам покоя. Вы почувствуете себя гораздо спокойнее, когда основные трудности останутся в прошлом. Двигаться вперед будет легко и приятно. Вторая половина дня принесет приятные новости, касающиеся работы. Возможны денежные поступления или деловые предложения, сулящие большую прибыль. Но останется время и для общения с близкими. Вы получите массу позитивных эмоций.
Лев
Отличный день для общения. Всюду, где появляетесь, вы оказываетесь в центре внимания, и это приятно. Можно завязать интересные знакомства, обзавестись полезными связями. Стоит поговорить о работе: не исключено, что вам предложат что-то интересное или подскажут, как решить профессиональные задачи. Вечер приносит новые идеи и смелые планы. Стоит обсудить их с друзьями – вы наверняка получите поддержку. Очень скоро вы сможете осуществить задуманное, даже если поначалу обстоятельства будут складываться не самым благоприятным образом.
Дева
День будет напряженным, но очень плодотворным. Хочется многое успеть, поэтому вы стараетесь ни минуты не тратить зря. Вы решите сложные задачи, над которыми долго ломали голову, получите ответы на важные вопросы. Пригодится какой-то старый опыт. Благодаря ему вы не совершите ошибки, которая могла бы все испортить. Возможно благополучное завершение затянувшихся деловых переговоров. Не исключены денежные поступления, дорогие подарки и выгодные сделки. День подходит для крупных покупок.
Весы
Старайтесь действовать самостоятельно: так будет проще воплотить свои замыслы в жизнь, добиться поставленных целей. Вероятны споры, разногласия с коллегами и единомышленниками, часто даже с близкими людьми трудно договориться о каких-то совместных действиях. Но если вы сохраните самообладание и будете достаточно терпеливы, то сможете убедить окружающих в своей правоте. Возможны напрасные расходы, необдуманные покупки, многим Весам сегодня свойственно легкомысленное отношение к деньгам. Прежде чем потратить значительную сумму, посоветуйтесь с человеком, которому доверяете.
Скорпион
Вас ждет относительно спокойный, но не слишком плодотворный день. Он подходит для того, чтобы довести до конца то, что было начато раньше, навести порядок в делах. Можно обсуждать вопросы, касающиеся совместной работы, сотрудничества, но нужно иметь в виду, что принятые решения еще не раз будут пересматриваться, а договоренности могут быть скорректированы. День подходит для общения с близкими. Удастся о многом поговорить, избежав разногласий и споров. Останутся в прошлом обиды, на смену им придет взаимопонимание.
Стрелец
Отличный день: плодотворный, многообещающий и интересный. Вероятны успехи в делах; нет такой задачи, которую вы не смогли бы решить. Удачными оказываются эксперименты, изобретательность выручает там, где проверенные методы оказались неэффективными. Будет много интересных встреч. Радует общение с друзьями, да и романтическое свидание оставит самое приятное впечатление. Возможны приятные события в семье. Не исключено, что из-за них вы захотите изменить планы. Некоторые Стрельцы получат хорошие новости, касающиеся кого-то из близких.
Козерог
Благоприятный день. Хорошо заниматься привычной работой, знакомой и понятной. Возможен успех и в новых делах, но тут потребуется больше усилий, осторожности и внимания к деталям. Наверняка пригодится то, чему вы научились давным-давно. Середина дня подходит для встреч в официальной обстановке и оформления документов. Постарайтесь найти время для того, чтобы обдумать события последних дней, разобраться в своих чувствах. Часто для этого нужно побыть наедине с собой, чтобы никто вас не отвлекал и не беспокоил.
Водолей
Спокойный день. Он будет не особенно плодотворным, но приятным. Будет возможность заняться интересным делом, научиться чему-то новому. Едва ли вы сразу достигнете головокружительных успехов, но полученные знания вскоре пригодятся. Во многом помогают новые знакомые. Вскоре вы с ними подружитесь. Вечер – отличное время для отдыха и приятного общения. Лучше не планировать ничего особенно трудного: из-за усталости вы рискуете сделать досадную ошибку, что-то забыть или перепутать. Стоит провести это время за хобби, поднимающим настроение.
Рыбы
Благоприятный день для общения. Вы хорошо ладите с самыми разными людьми, находите подход даже к тем, кому никто не нравится. Легко договориться о совместных действиях и с давними союзниками, и с совершенно новыми. Возможны денежные поступления из неожиданных источников. Возможно начало романтических отношений. Едва ли они будут складываться легко и безоблачно, но приятных моментов все же подарят немало. Не исключено, что вы по-иному взглянете на вещи, которые прежде казались привычными и очевидными, и начнете менять свое поведение.