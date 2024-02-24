Постарайтесь выжить: Павел Глоба заявил, что в марте звезды изрядно подпортят жизнь двум знакам

Он объявил в своем последнем прогнозе, что в марте 2024 года представители двух зодиакальных созвездий столкнутся с серьезными трудностями и потерями. Однако, существует способ помириться с небесными телами.

Телец, будучи представителем земного знака, будет иметь особенно сложный месяц. Все пойдет не так, как задумывалось, и в делах, и в личной жизни. Павел Глоба утверждает, что звезды могут изменить свое отношение в лучшую сторону, если Телец избавится от вредных привычек. По крайней мере, это будет первый шаг к верному пути и наилучшему ощущению гармонии.

А вот Весы будут постоянно оказываться в смешных и нелепых ситуациях, и этим своим поведением они будут только подчеркивать свою неловкость. По словам мирового астролога, вселенная проявит снисходительность к Весам, если они научатся не принимать себя слишком серьезно и находить радость в смехе над самими собой.

Когда звезды кажутся недоступными и враждебными, задобрить их становится проблемой. Однако, в случае с Тельцом и Весами, все еще есть надежда на примирение. Просто найдите особый подход, покажите звездам, что вы настроены на изменения и готовы принять их в свою жизнь. Только так вы сможете сохранить гармонию с небесами и продолжать двигаться вперед, несмотря ни на что.