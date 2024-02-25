ГОРОСКОП НА 25 ФЕВРАЛЯ ⟩ Ракам придется принимать непростые решения, Весам ничто не помешает сосредоточиться

Старайтесь сохранять серьезность, даже когда речь идет о мелочах. Первая половина дня посвящена полезным делам. Можно справиться с тем, что долго не удавалось. Позже наступит благоприятное время для отдыха, общения с близкими. Будут радовать встречи с друзьями.

Овен

Благоприятный день для общения, любые встречи проходят хорошо. Можно обсуждать важные, сложные вопросы: удастся найти решение, которое устроит всех. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение. Будет шанс заключить выгодные сделки. Удачными будут покупки, даже спонтанные. Вечер – отличное время для того, чтобы принять гостей или навестить старых знакомых. Вас ждут интересные разговоры, да и необычные предложения, от которых не захочется отказываться, не исключены. Самые близкие люди найдут способ вдохновить вас.

Телец

Неоднозначный день. Трудно будет собраться с мыслями, сосредоточиться, поэтому ничего важного лучше не планировать. Легко ошибиться там, где дело касается денег, переоценить свои финансовые возможности. Прежде, чем делать какие-то крупные покупки, посоветуйтесь с людьми, знаниям и опыту которых доверяете. День подходит для сотрудничества, совместных действий. При поддержке близких людей вы сможете преодолеть преграды, справиться с проблемами. Вероятны приятные события дома, хорошие новости, касающиеся кого-то из членов семьи.

Близнецы