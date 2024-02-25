Не самый простой день с точки зрения общения. Часто нужно приложить усилия, чтобы найти общий язык с окружающими, избежать конфликтов. Старайтесь быть снисходительными к слабостям других людей: это заметно упрощает жизнь. Обсуждение деловых вопросов требует терпения, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 25 ФЕВРАЛЯ ⟩ Ракам придется принимать непростые решения, Весам ничто не помешает сосредоточиться
Старайтесь сохранять серьезность, даже когда речь идет о мелочах. Первая половина дня посвящена полезным делам. Можно справиться с тем, что долго не удавалось. Позже наступит благоприятное время для отдыха, общения с близкими. Будут радовать встречи с друзьями.
Овен
Благоприятный день для общения, любые встречи проходят хорошо. Можно обсуждать важные, сложные вопросы: удастся найти решение, которое устроит всех. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение. Будет шанс заключить выгодные сделки. Удачными будут покупки, даже спонтанные. Вечер – отличное время для того, чтобы принять гостей или навестить старых знакомых. Вас ждут интересные разговоры, да и необычные предложения, от которых не захочется отказываться, не исключены. Самые близкие люди найдут способ вдохновить вас.
Телец
Неоднозначный день. Трудно будет собраться с мыслями, сосредоточиться, поэтому ничего важного лучше не планировать. Легко ошибиться там, где дело касается денег, переоценить свои финансовые возможности. Прежде, чем делать какие-то крупные покупки, посоветуйтесь с людьми, знаниям и опыту которых доверяете. День подходит для сотрудничества, совместных действий. При поддержке близких людей вы сможете преодолеть преграды, справиться с проблемами. Вероятны приятные события дома, хорошие новости, касающиеся кого-то из членов семьи.
Близнецы
Пришло время обдумать серьезные вопросы, касающиеся будущего. Но нельзя забывать и о текущих делах, повседневных задачах, требующих внимания. Если вы проведете весь день, мечтая и витая в облаках, то позже наверняка пожалеете об этом. Хорошо заниматься тем, что не требует спешки. Зная, что в запасе у вас достаточно времени, вы спокойно выбираете из нескольких возможных решений оптимальное. Можно организовать домашний праздник, импровизированную вечеринку, просто сделать сюрприз кому-то из близких – все это пойдет на пользу отношениям.
Рак
День будет очень насыщенным и принесет немало неожиданностей. Скорее всего, вам придется быстро принимать непростые решения, от которых будет зависеть развитие событий в ближайшее время. Тут лучше руководствоваться собственным здравым смыслом и опытом. Советы со стороны не всегда полезны, а порой и просто бестолковы. Вы хорошо ладите с близкими людьми. Общение с друзьями и родственниками поднимает настроение, вдохновляет. Возможны необычные знакомства, которые получат романтическое продолжение, если вы проявите инициативу.
Лев
Нелегко будет добиться поставленных целей, но вы проявите настойчивость и добьетесь своего. Вас ждет немало испытаний. Однако нет сомнений в том, что вы достойно их преодолеете. Многим представителям знака в этом поможет опыт. Старайтесь чаще вспоминать о победах, которые одержали раньше: это вдохновляет. Что бы ни происходило, вы сохраняете дружелюбие и смотрите в будущее с оптимизмом. Это делает вас особенно привлекательными. Неудивительно, что многие хотят познакомиться поближе. Это благоприятный день для начала романтических историй. Они могут преподнести немало сюрпризов.
Дева
Спокойный плодотворный день. Вы настойчивы, поэтому добиваетесь успехов, даже если обстоятельства складываются не самым удачным образом. Часто оказываются полезными советы, которые дают старые и новые знакомые. Можно решать вопросы, связанные с недвижимостью, вероятны удачные покупки. Успеха в коммерческой деятельности могут добиться даже Девы, которые прежде ею не занимались. Хорошо принимать гостей, общаться с единомышленниками в непринужденной обстановке. Будет шанс раньше других узнать что-то важное.
Весы
Спокойный день, как нельзя лучше подходящий для решения сложных задач. Ничто не мешает вам сосредоточиться, взвесить все «за» и «против», выбрать оптимальный путь к цели. Вы легко находите общий язык с людьми, знаете, кого и чем можно заинтересовать, можете обзавестись надежными союзниками и даже найти новых друзей. Возможны неожиданные поездки, не исключено, что они будут носить романтический характер. Встреча с любимым человеком оставит самое приятное впечатления. Некоторые Весы услышат любовные признания, о которых втайне мечтали.
Скорпион
Будьте внимательны и старайтесь избегать даже незначительных ошибок. Это не самый простой день, вряд ли он обойдется без напряженных моментов. Помните: чтобы изменить ситуацию к лучшему, нужно действовать. Возникающие проблемы не решатся сами собой, так что не пытайтесь делать вид, что их не существует. Многие готовы предложить помощь, но первые шаги вы должны сделать сами. Часто оказывается полезным опыт старых знакомых и других людей, которым вы доверяете. Исключением являются личные отношения: тут стоит полагаться на собственную интуицию.
Стрелец
Подходящий день для решения деловых и финансовых вопросов. Вы настроены серьезно, ничего не упускаете из виду. Работа, требующая сосредоточенности, внимания к мелким деталям, не кажется ни скучной, ни утомительной; вы справляетесь с ней отлично. Не у всех Стрельцов сегодня появляются хорошие идеи, но представители знака с удовольствием помогают в реализации чужих замыслов. Приятное впечатление оставят дружеские встречи, а вот романтические свидания могут разочаровать, если вы сами не постараетесь сделать их особенными.
Козерог
Плодотворный день. Дела, которыми предстоит заниматься, вам по-настоящему интересны; неудивительно, что вы беретесь за них с энтузиазмом. Хорошо проходят встречи с потенциальными партнерами и работодателями. Да и с теми, с кем вы уже сотрудничаете, стоит пообщаться: возможно, появятся новые идеи, и их реализация всем пойдет на пользу. Хотя дел будет много, вы непременно найдете время для общения с близкими – например, встречи с друзьями, романтического свидания или небольшого семейного праздника.
Водолей
День отлично подходит для полезных дел. Вы многие задачи решаете быстрее, чем обычно. Удается сосредоточиться и ничего не упустить из виду, изучить все возможности и выбрать из нескольких вариантов лучший. Легко будет найти союзников. А чему тут удивляться? Ваши идеи хороши, вы обаятельны и дружелюбны, вот люди и предлагают вам поддержку. Не исключено начало романтической истории, которая подарит массу ярких эмоций и незабываемых моментов. Могут появиться отличные планы, касающиеся отдаленного будущего.
Рыбы
Начинается день неспешно, но приятно. Едва ли в первой его половине вы будете способны на трудовые подвиги. Однако с привычными делами справитесь неплохо; на них и сосредоточьтесь. Вероятны какие-то вдохновляющие новости, предложения, от которых не захочется отказываться. Вторая половина дня проходит более плодотворно, но и она не лишена трудностей – по большей части, финансовых. Будьте очень осторожны с деньгами, особенно если планируете сделать какие-то крупные покупки. Не стоит принимать решение сгоряча.