В начале дня возможны недоразумения, порой возникают споры из-за пустяков. Чаще всего речь идет не о серьезных проблемах и конфликтах интересов, а о недопонимании. Сохраняйте терпение и дружелюбие; вскоре все прояснится и уладится. В остальном день благоприятен. Он дает шанс добиться успеха в сложных делах. Настойчивость и целеустремленность щедро вознаграждаются, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 22 ФЕВРАЛЯ ⟩ Не самый простой день у Рыб, а Раки добьются успеха
Середина дня подходит для общения со старыми знакомыми. Могут помириться люди, которые прежде были в ссоре. Вечер благоприятен для встреч с единомышленниками, обмена идеями, поиска нестандартных решений. Появляются новые планы, реализация которых подарит массу позитивных эмоций всем, кто в ней участвует.
Овен
Придется потрудиться, чтобы достичь нужного результата. Все дело в том, что вы ставите перед собой высокие цели, а они не даются просто так. На пути возникают преграды. Одни вы преодолеваете легко, с другими справляетесь не с первой попытки. Но настойчивость вознаграждается. Не исключено, что к концу дня вы добьетесь того, о чем давно мечтали. Вероятны необычные встречи, знакомства, которые произведут на вас сильное впечатление. Многие интересуются вами, пытаются завоевать вашу симпатию, подружиться. Интуиция безошибочно подсказывает, кому можно доверять.
Телец
Вас ждет увлекательный и запоминающийся день. Происходит много интересного, есть шанс проявить себя. Скучать некогда: то и дело появляются какие-то интересные задачи, на решении которых хочется сосредоточиться. Ваши идеи получают поддержку. На пути порой возникают преграды, но вы даже мысли не допускаете о том, чтобы отступить. Скоро все трудности останутся позади. Вероятны приятные сюрпризы от близких, хорошие новости, касающиеся членов вашей семьи. Не исключены перемены к лучшему в отношениях с человеком, который вам особенно дорог.
Близнецы
День сложится удачно, если вы правильно оцените свои силы и не будете пытаться добиться невозможного. Подумайте, кто мог бы помочь вам в достижении важных целей. Поддержка союзников лишней не будет. Люди, которым вы когда-то помогли, наверняка захотят оказать ответные услуги. Во второй половине дня нужно будет сосредоточиться на домашних делах. Не исключено, что придется решать какие-то бытовые проблемы, и тут потребуются расходы. Близкие больше, чем обычно, нуждаются в вашей помощи. Не исключено, что придется отложить собственные дела, чтобы оказать ее.
Рак
Плодотворный интересный день. Вы настойчивы, и часто именно поэтому добиваетесь успеха. Однако дела отнимают много сил, иногда из-за усталости портится настроение. Старайтесь делать небольшие паузы, чтобы восстановить силы. Можно сменить обстановку, побывать в каких-то необычных местах. Подумайте, что могло бы помочь вам отвлечься от проблем. Полезно будет найти время для давнего хобби или другого интересного занятия: настроение сразу улучшится. Возможны удачные совпадения, случайные приятные встречи.
Лев
Будьте готовы потрудиться: пришло время исправлять ошибки, допущенные раньше. Это довольно утомительно, но очень полезно. Справившись с непростой задачей, вы почувствуете себя гораздо увереннее. Вероятны перемены к лучшему в финансовой сфере, не исключены значительные денежные поступления и интересные предложения. В личных отношениях также преобладает влияние позитивных тенденций. Вы отлично ладите с теми, кто вам дорог, часто с полуслова понимаете близких, догадываетесь об их желаниях, мечтах и планах. Не исключены романтические сюрпризы, любовные признания.
Дева
День вас ждет довольно утомительный. Дел много, желающих помочь значительно меньше, к тому же вы далеко не со всеми готовы делиться своими заботами. Что ж, не тратьте время напрасно, начинайте действовать как можно раньше. Первая половина дня плодотворнее второй, зато вечер гораздо щедрее на приятные встречи. Он дает шанс пообщаться с людьми, по которым вы соскучились. Можно решать бытовые вопросы: тут вы отлично справляетесь. Вероятны удачные покупки, вы тратите ровно столько, сколько нужно, и приобретаете исключительно полезные вещи.
Весы
Беспокойный день. Появляется много новых идей. Все они кажутся отличными, достойными немедленного воплощения в жизнь. Но стоит оценить свои замыслы критически, постараться найти их слабые места. Это позволит сэкономить немало сил. Появляются новые увлечения и интересы. У некоторых Весов появится хобби, которое представители знака смогут при некотором везении превратить в новый источник доходов. Не исключены разногласия с близкими. Часто причиной споров становятся пустяки, на которые вы в другое время не обратили бы внимание. Старайтесь относиться к происходящему с юмором, это позволит избежать многих проблем.
Скорпион
Сегодня вы всем покажете, на что способны. Приятно удивлены будут даже те, кто давно вас знает. Хорошо проходят деловые переговоры. Вам удается убедить оппонентов в вашей правоте, превратить недавних соперников и конкурентов в партнеров и союзников. Можно помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Звезды сегодня особенно благосклонны к влюбленным Скорпионам, обещают им много приятных эмоций и романтических моментов. Не исключены задержки в делах, решение некоторых вопросов может откладываться на неопределенный срок. Но вряд ли вы будете переживать из-за этого.
Стрелец
Подходящий день для того, чтобы обдумать планы на будущее. Возможно, вы поймете, что пора скорректировать их, по-иному расставить приоритеты или прямо сейчас взяться за то, что долго откладывалось. Хорошо проходят переговоры на самом высоком уровне, встречи с людьми, которые могут повлиять на ваше профессиональное будущее. Вам наверняка пригодится опыт, полученный раньше. Задачи, которые вам предстоит решать сегодня, очень похожи на те, с которыми вы справлялись прежде. На этот раз вы добьетесь успеха гораздо быстрее.
Козерог
Утро может показаться неудачным, но не думайте, что весь день будет таким. Ситуация вскоре изменится к лучшему, а если вы сами проявите инициативу, постараетесь чем-то порадовать себя, то настроение улучшится быстро. Можно взяться за что-то новое, но лучше не спешить. Скорее всего, успеха вы добьетесь не сразу. Вторая половина дня подходит для серьезной работы и важных дел. Вы не отвлекаетесь, не допускаете ошибок, ничего не путаете и не забываете. Поскольку действуете вы быстро, остается достаточно времени для отдыха и развлечений.
Водолей
Сегодня будет непросто решить, что на самом деле важно, а что лишь представляется таковым. Не спешите нервничать; дайте себе время разобраться в ситуации. Время многое расставляет по местам, и иногда нужно просто запастись терпением. Старые знакомые дают неплохие советы, постарайтесь не пропустить их мимо ушей. Обратите внимание на то, как складываются семейные отношения. Сейчас их можно изменить к лучшему, уделив близким внимание. Вторая половина дня подходит для того, чтобы обсуждать общие планы и вместе размышлять о том, как можно воплотить задуманное в жизнь.
Рыбы
Это не самый простой день, особенно для тех, кто запланировал важные дела. Не все складывается удачно, может выясниться, что вы что-то не учли или упустили из виду. Но не спешите огорчаться. Можно справиться с ситуацией и добиться поставленных целей. В этом часто помогают проверенные союзники и давние друзья. Вторая половина дня открывает новые возможности. Не упустите их. Вам очень пригодятся решительность и вера в свои силы. Действуйте – вы со многими трудностями справитесь куда быстрее, чем ожидали.