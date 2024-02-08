Принц Уильям выступил с речью о больном раком Карле III и перенесшей операцию Кейт

41-летний принц уже вернулся к своим обязанностям. Несколько недель он присматривал за тремя детьми, 10-летним Джорджем, 8-летней Шарлоттой и 5-летним Луи, а также ухаживал за супругой, перенесшей операцию на брюшной полости. Минувшим вечером Уильям стал почетным гостем гала-ужина, организованного благотворительной организацией, которая управляет вертолетной службой неотложной медпомощи.

Все взгляды присутствующих были устремлены на стоящего за трибуной принца Уэльского, ведь после известий о болезни короля Карла III и принцессы Уэльской никто из королевской семьи не выступал с официальным заявлением.

Уильям обратился ко всем тем, кто переживает за его семью. «Добрый вечер! Спасибо вам всем, что были здесь сегодня. И спасибо всем тем, чья тяжелая работа сделала этот вечер возможным, - начал он. - Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы также поблагодарить вас за добрые послания поддержки Кэтрин и моего отца, особенно в последние дни. Это очень много значит для всех нас».

Принц был в хорошем настроении и даже шутил. «Справедливо будет сказать, что последние несколько недель были скорее „медицинскими“. Итак, я подумал, что приду на прием санитарной авиации, чтобы отвлечься от всего этого!» - сказал со сцены Уильям.

На приеме присутствовал Том Круз, которого муж Кейт Миддлтон тоже упомянул в своей речи. «Я также должен воспользоваться этой возможностью, чтобы упомянуть моего, нашего коллегу - пилота Тома Круза. Том, огромное спасибо за поддержку сегодня вечером. И Том, если ты не возражаешь, не одалживай ни один из новых вертолетов для следующей „невыполнимой миссии“, я был бы признателен», - смеясь, добавил он.

Том Круз и принц Уилльям. Фото: George Rogers/SIPA

«В любом случае, я благодарю всех. Вы все, каждый без исключения, спасатели», - завершил свое выступление принц, который по совместительству - бывший пилот санитарной авиации.

Напомним, принцессу Уэльскую прооперировали 16 января, через две недели она выписалась из больницы и теперь находится дома. Кейт пока отложила работу и приступит к ней только после Пасхи, о чем сообщал дворец.