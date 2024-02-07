Жизнь разобьется на осколки: Павел Глоба назвал знак Зодиака, для которого в феврале рухнет мир

Череда неудач настигнет Рыб, причем проблемы будут крайне серьезными. Как помочь самому себе не погрязнуть в неприятностях, рассказал Павел Глоба.

Февраль станет символом неудач для представителей водного знака во всех планах. С самого начала месяц принесет проблемы на работе и финансовые неурядицы. Есть вероятность, что у Рыбок диагностируют серьезную болезнь, которая сильно пошатнет их здоровье.

Астролог с мировым именем рекомендует Рыбам подумать о финансовой подушке. Также стоит сбавить градус напористости при общении с руководством и коллегами: это плохо закончится.

Рекомендуется прислушиваться к своему организму и не игнорировать тревожные звоночки.