Принцу Гарри, прилетевшему в Лондон, пришлось ночевать в отеле

Младший сын британского короля Карла III, принц Гарри, прилетел в Лондон, где встретился с отцом после того, как у монарха диагностировали рак. Встреча длилась 45 минут, пишет Daily Mail.

Ночь герцог Сассекский провел в одном из лондонских отелей, а его надежды на потепление отношений с принцем Уильямом пока что терпят крах.

Это связано не только прохладными отношениями между братьями, но и с тем, что принц Уэльский после болезни отца взял на себя часть его официальных обязанностей, а также продолжает поддерживать свою жену Кейт Миддлтон, которая восстанавливается после операции на брюшной полости.

Хотя Гарри и принц Уэльский не планируют встречаться предполагается, что общий друг Марк Дайер, который был наставником принцев после смерти Дианы, может стать мостом между братьями. Однако пока это все на уровне домыслов.

Прилетев в Лондон, Гарри не ночевал ни в одной королевской резиденции, поскольку он фактически бездомный на территории Великобритании с момента его выселения из коттеджа Фрогмор в прошлом году.

Ожидается, что принц не задержится в Лондоне надолго и вскоре вернется в Монтесито в Калифорнии, где живет со своей женой Меган Маркл и двумя детьми, четырехлетним Арчи и двухлетней Лилибет.

На следующей неделе он присоединится к Меган в Канаде на мероприятии, посвященном году до Игр непокоренных в Ванкувере и Уистлере. Там же пара планирует отметить День святого Валентина.