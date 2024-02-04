ГОРОСКОП НА 4 ФЕВРАЛЯ ⟩ Сложный день как для Рыб, так и для Стрельцов, а Весам сегодня пригодится терпение

Этот день будет чрезвычайно удачным для людей, стремящихся к независимости и всегда готовых проявить самостоятельность в суждениях. Плодотворное сотрудничество представляет сомнительным, особенно в сфере коммерческой деятельности. Идеи, совсем недавно казавшиеся прибыльными, вряд ли оправдают ожидания, а расходы окажутся значительно выше, чем можно было предположить. Не слишком хорошо пройдут презентации и деловые переговоры в неформальной обстановке.

Овен

День будет вполне удачным, если вы не попытаетесь любой ценой придерживаться ранее составленного плана. Овны и вообще-то не особенно сильны в самоорганизации, а уж сегодня все, что более или менее напоминает дисциплину, им совершенно противопоказано. Важно также вовремя усмирить свой трудовой энтузиазм: жизненный потенциал несколько снижен, и перегрузки могут стать причиной недомогания.

Вряд ли вы покажетесь новым знакомым или деловым партнерам приятным собеседником: не желая тратить времени на пустые разговоры, вы стремитесь свести контакты к минимуму. Исключение составляют лишь самые близкие люди, чье общество наверняка будет вам приятно.

Телец

День будет непростым, поэтому постарайтесь запланировать нечто приятное, найти время для занятий, поднимающих настроение. Профессиональные трудности заставят беспокоиться, придется исправлять допущенные ранее ошибки, задуматься об отказе от ранее избранной тактики. Напряженность в отношениях с деловыми партнерами нарастает, все больше становится вопросов, вызывающих разногласия. В этой непростой ситуации только ваше безграничное миролюбие позволит избежать конфликтов.