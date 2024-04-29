Счастливая история: благодаря эстонской ясновидящей хозяева нашли своего пса

Тиммер говорит, что история произошла на другом конце Эстонии. «Я очень ясно видела, где находится животное, что и кто его окружает. Не всегда так хорошо получается, но в этом случае картина была точной», - рассказывает она.

В воскресенье Кирсти получила радостное письмо от хозяев собаки - их питомец найден. «Их собака действительно оказался там, где я ее видела. Хозяева получили направление от меня, где стоит искать ее», - говорит Кирсти, которую хозяева собаки искренне поблагодарили. «Сердечно благодарна крови моих предков и силам, помогающим мне», - добавляет ясновидящая.

Тиммер добавляет, что к ней довольно часто обращаются с вопросами о пропавших людях и спрашивают, почему ясновидящая не желает им помогать в поисках. «Я помогала найти одну старушку живой и здоровой, но из уст ее семьи даже слова «спасибо» не прозвучало. Сказали: «она была там!» Именно эта семья была причиной, по которой старушка ушла в лес умирать...»

Тем не менее, Тиммер говорит, что все зависит от конкретной истории, и сегодня она очень рада, что собака найдена. «Берегите своих близких и домашних животных - это самое большое богатство в жизни!»