ГОРОСКОП НА 29 АПРЕЛЯ На Тельцов свалится много дел, а Козерогов ждет очень беспокойный день

Середина дня принесет поводы для радости и позитивные эмоции. Вечером звезды будут особенно благосклонны к творческим людям, а также ко всем, кто стремится дойти до сути вещей, не довольствуется информацией, которая лежит на поверхности. Это время подходит для важных разговоров с близкими.

Овен

Гармоничный приятный день, радующий хорошими новостями и предложениями, на которые хочется немедленно согласиться. Вы руководствуетесь интуицией и правильно делаете: она не подводит ни в мелочах, ни в серьезных делах. Некоторые Овны смогут сосредоточиться на том, что давно казалось им важным. Решатся вопросы, долго не дававшие покоя, вы почувствуете себя увереннее и свободнее. Нетрудно найти общий язык с окружающими. Вы одинаково хорошо ладите и со старыми знакомыми, и с теми, кого видите впервые.

Телец

Очень насыщенным будет начало дня. Нужно справиться с тысячей дел, и вряд ли кто-то смог бы действовать эффективнее, чем вы. Организованность и самодисциплина помогают не отвлекаться. Вы не тратите время и силы напрасно, не поддаетесь на провокации, ни у кого не идете на поводу. Но все это требует энергии. Во второй половине дня вам наверняка потребуется отдых. Позвольте себе небольшую паузу. Стоит заняться делами, которые поднимают вам настроение и вдохновляют. Можно провести какие-то оздоровительные или косметические процедуры: они дадут заметный эффект.

Близнецы