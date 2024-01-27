Окажутся на волоске: Глоба назвала знаки, которых ждут тяжелые испытания

Телец. В январе этого года Тельцам непросто. То проблемы на работе, то ссоры с близкими. Такие перемены в будущем не могут не сказаться на здоровье. Остро почувствовать недомогание Тельцы могут уже в феврале. Постарайтесь отдохнуть сейчас, чтобы не страдать в следующем месяце.

Близнецы. Февраль может подсветить их слабые места. Уже в январе начались разные накладки в жизни, которые сказываются на моральном состоянии. Однако, из-за того, что у них нет времени на себя, они рискуют серьезно сдать. Звезды советуют Близнецам не отчаиваться: к началу 2025 года все наладится. Но лучше лечиться уже в этом.

Скорпион. Судьба даст им так много всего в этом году, что под натиском можно будет не устоять. Если сейчас не выделить время на себя и не проявить к себе внимание, то Скорпионы столкнутся с сильным стрессом и переутомлением. А в худшем случае, нервы могут сказаться и на здоровье органов.