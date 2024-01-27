75-летний Карл III перенес операцию на простате. Супруга короля рассказала о его самочувствии

Супруга короля Великобритании Чарльза III, королева Камилла, вечером 26 января покинула лондонскую частную клинику, куда накануне утром для проведения плановой операции на простате был госпитализирован ее муж. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил журналист британского телеканала ITV Крис Шип, пишет Гордон.
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«Королева Камилла покидает больницу, где лечится король Чарльз. Покидая лондонскую клинику, она сказала: "С ним все в порядке, спасибо», – сообщил журналист.
Таблоид People подчеркивает, что ответ супруги короля подразумевает, что операция завершилась и Чарльз III чувствует себя хорошо.
Queen Camilla leaves hospital where King Charles is being treated. She said “he’s fine, thank you” as she left The London Clinic. pic.twitter.com/8BYU8mbRKb— Chris Ship (@chrisshipitv) January 26, 2024
О том, что король Великобритании будет прооперирован, Букингемский дворец сообщил 17 января. Представители королевской семьи подчеркнули, что Чарльз III обратился за лечением, «как это делают ежегодно тысячи мужчин». Сообщение о состоянии здоровья короля Великобритании прозвучало спустя несколько часов после того, как королевская семья сообщила о госпитализации принцессы Уэльской, которая перенесла операцию на брюшной полости и длительное время не сможет появляться на публике.
Утром 26 января Чарльз III был госпитализирован. Он прибыл в частное медицинское учреждение в сопровождении своей жены, королевы Камиллы. Британское информационное агентство PA Media отметило, что это та же самая клиника, в которой сейчас находится его невестка, принцесса Уэльская Кэтрин после плановой операции на брюшной полости. Чарльз III перед операцией проведал невестку.