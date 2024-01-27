75-летний Карл III перенес операцию на простате. Супруга короля рассказала о его самочувствии

«Королева Камилла покидает больницу, где лечится король Чарльз. Покидая лондонскую клинику, она сказала: "С ним все в порядке, спасибо», – сообщил журналист.

Таблоид People подчеркивает, что ответ супруги короля подразумевает, что операция завершилась и Чарльз III чувствует себя хорошо.

Queen Camilla leaves hospital where King Charles is being treated. She said “he’s fine, thank you” as she left The London Clinic. pic.twitter.com/8BYU8mbRKb — Chris Ship (@chrisshipitv) January 26, 2024

О том, что король Великобритании будет прооперирован, Букингемский дворец сообщил 17 января. Представители королевской семьи подчеркнули, что Чарльз III обратился за лечением, «как это делают ежегодно тысячи мужчин». Сообщение о состоянии здоровья короля Великобритании прозвучало спустя несколько часов после того, как королевская семья сообщила о госпитализации принцессы Уэльской, которая перенесла операцию на брюшной полости и длительное время не сможет появляться на публике.

Утром 26 января Чарльз III был госпитализирован. Он прибыл в частное медицинское учреждение в сопровождении своей жены, королевы Камиллы. Британское информационное агентство PA Media отметило, что это та же самая клиника, в которой сейчас находится его невестка, принцесса Уэльская Кэтрин после плановой операции на брюшной полости. Чарльз III перед операцией проведал невестку.