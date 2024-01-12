ПОКА НЕ СТАЛО ПОЗДНО ⟩ Павел Глоба предостерег от огромных ошибок в январе два знака Зодиака

Овен

Представители огненного знака сами доведут плачевную ситуацию до апогея. Овны в последнее время стали пленниками вредных привычек. Оказавшись в омуте с головой, они потеряли связь с реальностью. В январе Овны дойдут до критической точки: они могут лишиться поддержки родных и друзей, работы и второй половинки. Остановитесь, пока не поздно!