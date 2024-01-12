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ПОКА НЕ СТАЛО ПОЗДНО ⟩ Павел Глоба предостерег от огромных ошибок в январе два знака Зодиака

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

На своем Telegram-канале авторитетный астролог Павел Глоба предсказал двум представителям зодиакального круга возможность серьезных проблем после 12 января.

Овен

Представители огненного знака сами доведут плачевную ситуацию до апогея. Овны в последнее время стали пленниками вредных привычек. Оказавшись в омуте с головой, они потеряли связь с реальностью. В январе Овны дойдут до критической точки: они могут лишиться поддержки родных и друзей, работы и второй половинки. Остановитесь, пока не поздно!

Рак

Представители водного знака слишком долго игнорировали собственное самочувствие. Проблемы со здоровьем в январе серьезно усугубятся. Павел Глоба рекомендует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы не довести ситуацию до трагедии.

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