Русскоязычный житель Эстонии пожаловался в Reddit, что его родители попали под такое влияние кремлевской пропаганды, что это похоже на экстремальное промывание мозгов, пишет Nelliteataja.
«Мои родители считают, что я тоже должен быть на стороне России, потому что если Украина победит, то они (бандеровцы, как я понимаю) придут и в Эстонию, и в другие места, и будут убивать русских и всех, кто хоть как-то связан с русскими. Они очень боятся», - описывает он ситуацию.
«Если посчитать военные преступления, совершенные русскими, то возникает возражение: "украинцы такие же" и "они все одинаковые". Спрашивается, если они все одинаковые, зачем русским нападать на себе подобных? Ответ для них в том, что иначе Украина сама бы напала на Россию. По их мнению, Украина рано или поздно вступила бы в войну с русскими... В марте 2022 года или около того. К счастью для русских, великий лидер Путин пошел дальше и не дал планам украинцев осуществиться. Так что все, что делают русские, они делают только потому, что в противном случае это произошло бы с ними», - рассказывает пользователь Сети.
«Я спросил, могу ли я в таком случае убить человека на улице и сказать, что он убил бы меня, если бы я этого не сделал, и продолжать жить дальше? Они сказали: "что за чушь ты несешь". Помочь я им не могу, а если бы и мог, они бы этого не захотели», - сокрушается он.
«То, что я читаю свободные СМИ, означает для них, что я идиот с промытыми мозгами. Для них единственная правда - это российские ток-шоу на YouTube. Буквально с утра до вечера».
«Моя мать сказала, что Эстонии не должно существовать или что-то в этом роде, и это все советская земля. Я точно не помню, но она сказала, что Эстонии не должно быть, это незаконно. Точно так же, как Крым был отдан Украине. "Как один человек может это решать?" - спросила она меня. Я ответил, что мой сын, ваш внук, родился в Эстонской Республике и это все, что он знает. Почему он должен погибать на войне, когда Россия придет требовать то, что когда-то давным-давно принадлежало умершим людям? Наступила тишина. Но недолго, и на смену ей пришли другие тезисы».
Если считать, что Z-идиоты хотят быть ближе к Путину, к своей России, то это не совсем так. «К сожалению, они считают, что Эстония, Латвия, Украина и так далее - это их Родина. Не отобранная тем или иным "нечестным" способом. За 30 лет здесь многое изменилось, и нужно взять эти изменения под свой, то есть кремлевский, контроль», - утверждает он.
Миллиарды, потраченные на российскую пропаганду
В России объявлен конкурс на создание «национального контента», в рамках которого на 163 проекта (в прошлом году их было около сотни на общую сумму более трех миллиардов рублей) выделено 10 миллиардов рублей (почти 102 миллиона евро), пишет Propastop. Распространителем выступает Институт развития Интернета (ИРИ), связанный с администрацией президента РФ.
Российские власти ежегодно тратят десятки миллиардов рублей на пропагандистские фильмы, сериалы, медиапроекты и видеоигры - так называемый «патриотический контент». После вторжения России в Украину очень большая часть этих средств направляется на прославление войны, причем доля «патриотического контента» также стремительно растет. Главным и щедрым распределителем колоссальных сумм, расходуемых на пропаганду, является именно Институт развития Интернета. Его возглавляет Алексей Гореславский, бывший прокремлевский медиаменеджер и участник переформирования редакции Lenta.ru в 2014 году.
Продюсер, работавший в сотрудничестве с Институтом развития Интернета, так описывает сложившуюся ситуацию: «После начала войны у частных компаний закончились деньги на творчество, а у ИРИ их стало только больше. Теперь все идут к ним за деньгами - и путинисты, и те, кто год назад поставил белых голубей на свою фотографию в профиле, а потом понял, что надо как-то зарабатывать».
Институт развития Интернета был создан в 2015 году для «создания диалога с государством между всеми участниками экосистемы интернета». Инициаторами проекта стали Сергей Плуготаренко, занимавший в то время пост директора Ассоциации электронных коммуникаций, и его друг и коллега Сергей Гребенников, возглавлявший в то время Региональный общественный центр интернет-технологий. В число учредителей ИРИ также вошли Министерство образования и науки, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), инициированный Путиным, а также небезызвестный бывший советник Президента РФ Герман Клименко.