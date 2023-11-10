Русский из Эстонии: мои родители – Z-идиоты!

«Мои родители считают, что я тоже должен быть на стороне России, потому что если Украина победит, то они (бандеровцы, как я понимаю) придут и в Эстонию, и в другие места, и будут убивать русских и всех, кто хоть как-то связан с русскими. Они очень боятся», - описывает он ситуацию.

«Если посчитать военные преступления, совершенные русскими, то возникает возражение: "украинцы такие же" и "они все одинаковые". Спрашивается, если они все одинаковые, зачем русским нападать на себе подобных? Ответ для них в том, что иначе Украина сама бы напала на Россию. По их мнению, Украина рано или поздно вступила бы в войну с русскими... В марте 2022 года или около того. К счастью для русских, великий лидер Путин пошел дальше и не дал планам украинцев осуществиться. Так что все, что делают русские, они делают только потому, что в противном случае это произошло бы с ними», - рассказывает пользователь Сети.

«Я спросил, могу ли я в таком случае убить человека на улице и сказать, что он убил бы меня, если бы я этого не сделал, и продолжать жить дальше? Они сказали: "что за чушь ты несешь". Помочь я им не могу, а если бы и мог, они бы этого не захотели», - сокрушается он.