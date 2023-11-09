Премьер-министр Кая Каллас делится в социальных сетях веселыми фотографиями с празднования Мартова дня в Доме Стенбока. Ряженые прибыли к зданию правительства с утра пораньше и любезно поделились своей удачей. «Важно продолжать сохранять традиции эстонской народной культуры и передавать их молодежи», - говорит Каллас.
ФОТО ⟩ Кая Каллас поделилась воспоминаниями из детства о Мартове дне: было так весело, всё это до сих пор живо в моей памяти
Кая Каллас написала в Instagram, что у нее осталось много приятных воспоминаний из детства. «Все приготовления - костюмы, заучивание стихов и песен, разучивание танцев - были такими веселыми и до сих пор живы в моей памяти», - пишет Каллас.
«Ряженые присутствовали и на заседании правительства, чтобы пожелать удачи. В трудные времена это очень кстати. И хотя в Мартов день традиционно запрещено работать с льном, шерстью и ремесленными изделиями, работа правительства в этот день разрешена, и поэтому мы провели активное утреннее заседание и обсуждение в кабинете министров», - говорит она.
«Важно продолжать сохранять традиции эстонской народной культуры и передавать их молодежи. Всем веселого Мартова дня», - пожелала всем Каллас и поделилась с подписчиками фотографиями, сделанными во время визита ряженых в дом Стенбока.