ФОТО ⟩ Кая Каллас поделилась воспоминаниями из детства о Мартове дне: было так весело, всё это до сих пор живо в моей памяти

Кая Каллас написала в Instagram, что у нее осталось много приятных воспоминаний из детства. «Все приготовления - костюмы, заучивание стихов и песен, разучивание танцев - были такими веселыми и до сих пор живы в моей памяти», - пишет Каллас.

«Ряженые присутствовали и на заседании правительства, чтобы пожелать удачи. В трудные времена это очень кстати. И хотя в Мартов день традиционно запрещено работать с льном, шерстью и ремесленными изделиями, работа правительства в этот день разрешена, и поэтому мы провели активное утреннее заседание и обсуждение в кабинете министров», - говорит она.