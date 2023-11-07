Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что король Карл не пригласил их на юбилей

По словам представителя пары, они никак не контактировали с дворцом относительно предстоящего торжества. Также источник отметил, что они «разочарованы» тем, как пресса «вывернула» эту историю.

Отношения принца Гарри с семьёй испортились после выхода его мемуаров под названием «Запасной», где он рассказал о жизни в королевской семье. В мае этого года принц Гарри в одиночестве появился на церемонии коронации своего отца: Меган Маркл осталась дома, чтобы отметить день рождения сына, а сам Гарри быстро уехал после основной части мероприятия.

Как рассказал изданию People близкий друг принца Гарри, герцог Сассекский получил приглашение не лично от отца, а от его офиса, что вызвало его разочарование и привело к решению приехать в одиночестве.

Так, по словам друга, это было связано с желанием принца Гарри «иметь семью, а не общественный институт». Инсайдер добавил, что если бы король Карл обсудил с сыном многие вопросы лично, а не через кого-то, то проблем в их отношениях было бы меньше.