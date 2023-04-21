«ЧЕРНИЛЬНИЦА» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ⟩ В Таллинне вновь пройдет яркий благотворительный вечер

Творческий вечер «Чернильница» возвращается после долгого перерыва и состоится 29 апреля в «Стеклянном зале» Певческого поля. Любителей культурного отдыха ждет музыкально-поэтический коктейль и приятная возможность сделать большое доброе дело.
«Чернильница» пройдет в динамичном формате и за два с половиной часа с короткими выступлениями выступает множество разных авторов, что всегда дарит слушателю многогранные и разнообразные впечатления.
«Чернильница началась когда-то как небольшие посиделки в маленьком кафе. Мне хотелось организовать яркий праздник, который объединит талантливых поэтов и музыкантов, и создать какое то новое творческое движение. С Анной Рехема из организации „Тепло сердец“ мы придумали сделать это мероприятие благотворительным и каждый раз мы собираем деньги с билетов и передаём в помощь организациям или частным лицам нуждающимся в помощи, – рассказал один из организаторов «Чернильницы» Максим Галанин. – Движение, к сожалению, не зародилось, но с тех пор "Чернильница" переросла в большое мероприятие, прошедшее на различных ярких площадках, и у нас выступило много интересных авторов. Успели поучаствовать различные актеры Русского Театра Эстонии, радиоведущая Юлия Календа, солист группы "Авеню" Владимир Чердаков, Руслан PX, художник Эдуард Зенчик, группа "Идеальные Люди", Дмитрий Христов и Геннадий Богданов, Иван Демьян из группы 7Б, эстоноязычные музыканты Rändaja и Jääär, а в этот раз специальный гость – актер Александр Ивашкевич».
Организаторы с удовольствием подчеркивают, что «Чернильница IX» проходит благодаря вкладу не только артистов, но и множества добровольцев, примкнувших к организации «Тепло сердец», а также управы Таллинна, которая оценила вклад «Чернильницы» в продвижение культуры в столице и поддерживает мероприятие.
На «Чернильница IX» выступят:
• Александр Ивашкевич, актер Русского театра Эстонии, степ-танцор, музыкант и фотограф.
• Лийза Теэтсманн, солистка эстоноязычной группы Rubundi, выступающая в стиле блюз, джаз и фолк.
• Сооснователи обучающего и продюсерского центра XGeS Music Элина Геродес, автор-исполнитель, поэт, художник, вокальный тренер и Дмитрий Христов, гитарист-виртуоз, мультиинструменталист, композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер.
• Дуэт: Сергей Пилипенко и Ирина Критт – в этом году представившие Эстонию в Латвии на фестивале авторской песни с длинной и богатой историей – «Татьянин День».
• Владимир Ток – поэт из Эстонии, уроженец Нарвы, но по удивительной его стихи случайности известны за пределами Эстонии намного больше, чем в родной стране.
• Максим Галанин, музыкант, автор проектов «Рок-Альбом», «Мужчины с гитарами» и «Чернильница».
• Эльвира Зарщикова – логопед, танцор и артистка детского кукольного жанра.
• Ксения Шабанова, профессиональный фотограф, исследователь уникальных природных локаций, художник и поэт.