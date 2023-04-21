«ЧЕРНИЛЬНИЦА» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ⟩ В Таллинне вновь пройдет яркий благотворительный вечер

«Чернильница началась когда-то как небольшие посиделки в маленьком кафе. Мне хотелось организовать яркий праздник, который объединит талантливых поэтов и музыкантов, и создать какое то новое творческое движение. С Анной Рехема из организации „Тепло сердец“ мы придумали сделать это мероприятие благотворительным и каждый раз мы собираем деньги с билетов и передаём в помощь организациям или частным лицам нуждающимся в помощи, – рассказал один из организаторов «Чернильницы» Максим Галанин. – Движение, к сожалению, не зародилось, но с тех пор "Чернильница" переросла в большое мероприятие, прошедшее на различных ярких площадках, и у нас выступило много интересных авторов. Успели поучаствовать различные актеры Русского Театра Эстонии, радиоведущая Юлия Календа, солист группы "Авеню" Владимир Чердаков, Руслан PX, художник Эдуард Зенчик, группа "Идеальные Люди", Дмитрий Христов и Геннадий Богданов, Иван Демьян из группы 7Б, эстоноязычные музыканты Rändaja и Jääär, а в этот раз специальный гость – актер Александр Ивашкевич».