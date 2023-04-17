БОЖЕ! ЧТО С ЛИЦОМ? ⟩ Алла Пугачева показала новое фото из Израиля

На фотографии Примадонна стоит в окружении цветов в светлом платье с широким ремнем. На ее одежде также виден цветочный принт.

Певица смотрит вдаль и счастливо улыбается. «Со Светлой Пасхой всех!» — лаконично подписала звезда публикацию.

Многие поздравили звезду ответно в комментариях. Но, кто-то ответил, что певица выглядит на фотографии очень странно. Будто фотографию неумело обрабатывали в фоторедакторе. Сегодня Алла Пугачева выставила еще один снимок, которы подписала: «Спасибо всем, кто поздравил с днем рождения!»

Эта фотография еще больше испугала своей неестественностью поклонников.

Напомним, Алла Пугачева с детьми улетела в Израиль без обратного билета в сентябре 2022 года. По данным СМИ, семья живет в Кесарии и планирует приобрести собственную недвижимость.