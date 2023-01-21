Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле в преддверии своего концерта в Израиле дала интервью программе «Культурник». Она рассказала о том, с какой программой приедет, и упомянула свою подругу Аллу Пугачеву, пишет RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ Лайма Вайкуле: «Мое жизненное кредо – не врать»
23 февраля Лайма Вайкуле даст концерт в Тель-Авиве. Затем она собирается порадовать зрителей в Хайфе и Ашдоде. Знаменитость призналась, что споет песню Андрея Макаревича «Он был старше ее».
Ведущая программы спросила певицу о ее смелости не молчать.
«Справедливость - очень важная вещь. Если ты не боишься говорить то, что, по твоему мнению, справедливо, тогда нет проблем. Так как мы с Аллой обе родились под знаком Овна, то мы не можем быть несправедливыми. Мы горячие ребята», – объяснила артистка.
Лайма Вайкуле подчеркнула, что из-за того, что она говорила правду, ее многие не любили: «В советское время я всегда спорила с худсоветом, который принимал программу. Просто у каждого своя дорога. Ты или готов к тому, что твой путь будет тернистым, а не таким гладким, или не готов.
Мое жизненное кредо – не врать. Я и не вру. Тогда легко. Когда вы не врете, проходит 20 лет, и с вас не за что спросить».
Лайма Вайкуле убеждена, что добро обязательно победит.
«Так должно быть», – уверена она.
Видео: Интервью с Лаймой Вайкуле
Напомним, в 2022 году Лайма Вайкуле попала в заголовки СМИ в связи со слухами о ее болезни, а после все СМИ облетело ее интервью телеканалу «Дождь» – фраза «Алла содержала всю Россию» вызвала возмущение у представителя МИД РФ Марии Захаровой.