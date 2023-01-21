ВИДЕО ⟩ Лайма Вайкуле: «Мое жизненное кредо – не врать»

«Справедливость - очень важная вещь. Если ты не боишься говорить то, что, по твоему мнению, справедливо, тогда нет проблем. Так как мы с Аллой обе родились под знаком Овна, то мы не можем быть несправедливыми. Мы горячие ребята», – объяснила артистка.

Лайма Вайкуле подчеркнула, что из-за того, что она говорила правду, ее многие не любили: «В советское время я всегда спорила с худсоветом, который принимал программу. Просто у каждого своя дорога. Ты или готов к тому, что твой путь будет тернистым, а не таким гладким, или не готов.