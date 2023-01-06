Российский шоумен Максим Галкин во время своего выступления в Дубае (ОАЭ) произнес: «Героям слава!» Видео, снятое на камеру телефона, 5 января было растиражировано в Сети.
ВИДЕО ⟩ Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами «Героям слава!»
«Меня просят быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным? Уже нет», – произнес Галкин со сцены.
В это время из зала прозвучало: «Героям слава!»
«Я просто не слышу. Что? – под овации спросил артист и сразу же повторил: «Героям слава!»
Напомним, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.
Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.
В сентябре российский минюст внес Галкина в список «иноагентов».