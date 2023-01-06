ВИДЕО ⟩ Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами «Героям слава!»

«Меня просят быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным? Уже нет», – произнес Галкин со сцены.

В это время из зала прозвучало: «Героям слава!»

«Я просто не слышу. Что? – под овации спросил артист и сразу же повторил: «Героям слава!»

Напомним, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.