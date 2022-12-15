Конец декабря – накал опасности! Тамара Глоба дала объективный прогноз под финал года

Если первая половина месяца – идеальный период для реализации честолюбивых планов, шагов вперед и вверх, то вторая часть – тревожна.

Декабрь продолжает тенденцию осени – это период противостояния Марса. События, которые тянутся почти год, никуда не уходят. Но к концу месяца они сконцентрируются. Этот период, в том числе и начало января 2023 года, будет нести опасность. Нужно проявлять максимальную осторожность на дорогах. Это время не подходит для путешествий и дальний поездок.