В этом нельзя встречать новый, 2023 год – спугнете удачу и накликаете беду

Когда главный праздник зимы всt ближе, всe больше людей задаются вопросом не только о том, что надеть на Новый год, чтобы привлечь счастье, но и о том, в чeм нельзя встречать 2023 год. И если вы уже продумали образ новогодней ночи, сейчас внимательно посмотрите на выбранные вещи и аксессуары.

Серебряные кольца на правой руке

Мало кто знает или обращает внимание на такие мелочи, но то, на какой руке надеты аксессуары, очень важно. В новогоднюю ночь стоит осторожно подходить к выбору серебряных колец. Если решили надеть, то обязательно на левую руку. Так украшение поможет в предстоящем году обрести стабильность и справиться с меняющимся миром, то есть наделит талантом к адаптации.

Анималистичный принт. Особенно зебра

Интересно, какой логики придерживаются те, кто решает встречать год Кролика в наряде с анималистичным принтом. Вот в чём точно нельзя ждать 2023-й, так это в чёрно-белой зебре. Сам вид имитации шкуры животного на вас разгневает символ года, что обернётся печальными последствиями, не сомневайтесь. Такой наряд в целом усилит и ваше ментальное беспокойство.

Наряд из натуральной кожи и меха